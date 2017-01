Procès des prisonniers politiques sahraouis de Gdeim Izik : Un avocat espagnol expulsé

Les autorités marocaines ont expulsé l’avocat espagnol, Francisco Serrano, qui s’apprêtait à assister en tant qu'»observateur» au procès des prisonniers politiques sahraouis du «groupe de Gdeim Izik», condamnés à de lourdes peines par une juridiction militaire marocaine.

Me. Serrano, originaire de Séville, est un membre d'Izquierda Unida (Gauche unifiée). En avril 2016 déjà, la police marocaine avait expulsé Francisco Serrano du territoire. Cinq autres avocats envoyés par le barreau de Séville ont pu entrer au Maroc pour assister à ce procès et apporter leur soutien aux détenus sahraouis. Le procès des prisonniers politiques sahraouis du groupe de Gdeim Izik, condamnés à de lourdes peines par une juridiction militaire marocaine, s'est ouvert lundi à Rabat sur fond d'appels à leur libération «immédiate et inconditionnelle» ainsi qu'au jugement des responsables marocains des «détentions arbitraires». Le 27 juillet 2016, la Cour de cassation marocaine a annulé, sous la pression d'organisations internationales de défense de droits de l'homme et de juristes militants, la condamnation injuste prononcée par un tribunal militaire à l'encontre des militants sahraouis. Lors d'une première audience en appel, la Chambre criminelle près l'annexe de la Cour de Salé a reporté le 26 décembre dernier, le procès à l'encontre des 24 militants et défenseurs des droits de l'Homme sahraouis, arrêtés dans le cadre du démantèlement par la force par les militaires marocains du camp de Gdeim Izik en novembre 2010. Détenus depuis 2010, les prisonniers de Gdeim Izik exigent la poursuite et le jugement «des geôliers et des responsables des enlèvements, des détentions arbitraires, ainsi que les responsables de toutes les formes de tortures physiques et psychologiques dans des postes de police et de gendarmerie d'El Aâyoun occupée, dans la prison locale Salé 2 et Salé 1 ainsi que dans la prison locale Aarjat».