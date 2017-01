Accord de partenariat entre Saidal et Acdima : La bioéquivalence se fera en Algérie

Le groupe Saidal a signé, hier, un accord de partenariat avec la société jordanienne Acdima portant sur la réalisation d'études de bioéquivalence en Algérie. Signé par le Pdg de Saidal, Yacine Tounsi, et le directeur général d'Acdima, Mohamed Khalifa, cet accord consiste en la création d'une joint-venture entre les deux parties qui sera chargée des études de conformité des médicaments génériques avec les princeps (médicaments originaux), et ce dans le nouveau Centre de bioéquivalence du groupe Saidal sis à Hussein Dey (Alger).

Ce partenariat algéro-jordanien, qui scelle une coopération de longue durée, selon M. Tounsi, prévoit, au préalable, une série de formations des cadres de Saidal en Algérie et en Jordanie avant que ne soient entamées les études de bioéquivalence des produits fabriqués aussi bien par ce groupe public pharmaceutique que par les autres opérateurs industriels pharmaceutiques privés nationaux. Ce partenariat sous forme d’une joint-venture permettra au «laboratoire pharmaceutique Saidal ainsi qu’aux autres laboratoires nationaux d’effectuer dans un centre de bioéquivalence des essais cliniques sur les médicaments génériques qui seront produits localement», a indiqué le Pdg du groupe Saidal, Yacine Tounsi, en marge de la cérémonie de signature qui s’est déroulée au ministère de l’Industrie. Présidant la cérémonie de signature, la secrétaire général du ministère de l’Industrie et des Mines, Mme Rabiaa Kerfi, a précisé que ce centre, le premier en Algérie, permettra d’établir et d’élaborer des études d’équivalence entre les médicaments princeps et génériques. «Il est très important qu’il y ait ce type d’étude cliniques d’analyse chimique pour étudier le niveau de conformité par rapport au médicament». «Appuyé par le centre Acdima pour une assistance technique et échange de bonne pratique entre le staff des deux centres, le centre de bioéquivalence de Saidal aura la possibilité de s’ouvrir sur les laboratoires nationaux et internationaux de sorte à se positionner sur le marché arabe et africain», a-t-elle ajouté. Il précisera également que ce centre est une réelle avancée pour la production des médicaments génériques en Algérie au moment où les autorités font l’effort de réduire la facture des importations. M. Tounsi a souligné pour sa part, que l’objectif de Saidal à travers ce partenariat «est d’arriver à effectuer des études cliniques en terme de bioéquivalence, ce qui n’était pas disponible avant en Algérie». Selon lui, ces essais seront «effectués selon la réglementation sanitaire algérienne» qui est en évolution permanente», a-t-il ajouté. Pour le Pdg de Saidal, ce centre aidera les laboratoires nationaux à effectuer leurs essais lors de production des médicaments génériques, puisque il sera plus facile pour eux de passer les tests au lieu de faire appel à des centres étrangers. Le projet qui est réalisé avec un coût global de 3 millions d’euros, dont 60% de Saidal et 40% d’Acdima a été inauguré le mois dernier par le ministre de l’Industrie. Il a une capacité de réalisation de 10 études par an et comprend 24 lits. Selon, Tounsi, «le centre contient des équipements très sophistiqués pour les études et son extension sera effectuée selon le besoin». Mohamed Khalil, Pdg d’ACDIMA s’est félicité quant à lui, de ce partenariat en indiquant que ce centre permettra d’effectuer des «essais de bioéquivalence non seulement pour des laboratoires pharmaceutiques algériens mais aussi régionaux». Selon, Khalil, ACDIMA est un centre de bioéquivalence «reconnu de par le monde ou plusieurs groupes pharmaceutiques effectuent leurs essais». En effet, ce centre dont le siège est à Oman en Jordanie est le fruit d’un partenariat entre 16 pays arabes, dont l’Algérie représentée par Saidal.

Salima Ettouahria