CAN-2017, Algérie 2 - Sénégal 2 : On méritait mieux !

Lors de cette ultime journée du groupe B, entre l’Algérie et le Sénégal, cette sortie était pour nos représentants celle de la réhabilitation. C’est-à-dire comment sauver la face à la suite des deux contre-performances face au Zimbabwe et à la Tunisie, et reprendre un peu de couleurs. Pour cela, il fallait tout faire pour ne pas rater cette rencontre et revenir au bercail bredouilles.

Avec la titularisation d’Abeid et de Hanni, tous les espoirs étaient permis devant cette très bonne équipe sénégalaise. C’est du moins le vœu de tous les Algériens, et notamment ceux qui ont gardé un certain optimisme.

Finalement, les Algériens vêtus de vert n’ont fait que deux changements avec Cadamuro à la place de Bensebaïni (blessé) et Hanni à la place de Ghezzal. Cette rencontre, arbitrée par le Botswanais Joshua Boundo, a vu les Sénégalais, dont l’équipe a été complètement remaniée, débuter les débats sur les chapeaux de roues en venant titiller la défense algérienne. Ayant laissé passer l’orage et sur un contre rapide, Hanni part comme une flèche sur le côté droit, et son centre trouva Slimani à la parade (10’). Les Verts prennent alors les choses en main et ont même failli ajouter un deuxième un but par Mandi qui était court (13’). Ils jouent bien, même s’ils perdent la balle rapidement face à la fougue des Sénégalais. Et l’essai des 25 mètres de Mahrez méritait un meilleur sort. Le joueur de Leicester a retrouvé ses sensations durant cette rencontre, la dernière du groupe B pour les nôtres. Au même moment, à Libreville, la Tunisie menaient 2 à 0 contre le Zimbabwe. En dépit de cela, les Verts, par Mahrez, en verve, étaient à un souffle d’aggraver la marque (32’). Il tira sur le gardien au lieu de piquer sa balle. L’arbitre, par la suite, donnera un avertissement à Ghoulam (38’) et à Bentaleb (39’). Dans les cinq dernières minutes du premier half, les Sénégalais ont quelque peu pressé. Et sur un contre rapide, Pape Dyope d’un tir, à la limite des 20 mètres, trompa Asselah (44’). Il faut dire que l’axe n’a pas joué son rôle comme il le faut. On laisse trop de boulevards dans ce compartiment de jeu. C’est sur ce score de 1 à 1 que les deux équipes rejoignent les vestiaires. Pendant ce laps de temps, la Tunisie a surclassé le Zimbabwe sur le score de 4 à 1. On peut dire que les carottes étaient cuites, mais il faut au moins finir par une victoire devant le Sénégal, pour ne pas être le cancre de ce groupe B. En seconde mi-temps, les Algériens qui savaient, peut-être, le résultat de la Tunisie, comme lors de la première mi-temps, laissent les lions de la Téranga jouer comme à leur guise. Toutefois, sur une action rapide de Mahrez, il fixe son adversaire avant d’adresser un centre impeccable à Slimani qui ajoute le deuxième but (50’). Deux minutes plus tard, les Sénégalais, suite à un tir puissant de Moussa Sow (52’), égalisent. Encore une fois, notre axe était un véritable «gruyère». Le rythme du jeu baissera un peu avec des réactions par à-coups, mais sans efficacité aux avant-postes. Il faut dire que les nôtres ont raté la qualification, lors des deux premiers matches. C’est vraiment dommage de quitter la CAN de cette façon. Ce n’est pas possible de laisser de cette manière aux autres de continuer cette CAN. Il y avait de la place pour une qualification aux quarts de finale. Et à un quart d’heure de la fin du match, Slimani, bien servi, partira comme une flèche, mais rate le cadre, alors qu’il était absolument seul. Un ratage incroyable. Il a ainsi loupé son triplé. Ce qui aurait été quelque chose de formidable pour lui et l’équipe nationale. On a bien terminé le match et on méritait de gagner. Malgré l’élimination, on a bien fini cette CAN.

H. G.