M. Abdelmalek Boudiaf au forum de la radio : « La production pharmaceutique dépasse les 61% »

Le ministre de la Santé a affirmé que la hausse de la facture d'importation des médicaments est due au prix des vaccins, en raison de «l'augmentation du taux des naissances qui a dépassé un million en 2016».

«Nous avons enregistré de grandes avancées en matière de développement dans le domaine de la production nationale de médicaments, à l’instar de la fabrication pharmaceutique d’une manière générale. Le taux de production locale des produits pharmaceutiques a dépassé les 61% de la valeur du marché du médicament », tels sont les propos tenus par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, M. Abdelmalek Boudiaf, qui s’est exprimé, hier au Forum de la radio nationale.

Il a indiqué que l’Algérie a engagé depuis 2009 une politique de réduction de sa facture d’importation de médicaments. La première mesure était d’interdire l’importation des médicaments fabriqués localement et inciter à l’investissement local. Abdelmalek Boudiaf a fait savoir que son département prévoit d’atteindre les 70% durant le premier semestre de cette année.

« Les pays qui réalisent un tel chiffre peuvent prétendre à une plateforme d’exportation du médicament, et c’est notre objectif », a-t-il ajouté. Cette nouvelle politique du gouvernement est dictée également par le volume des importations, dont la facture est de plus en plus importante. Ce qui a poussé les pouvoirs publics à chercher les moyens de mettre fin, même d'une manière graduelle, à ces importations, en développant localement, l’industrie pharmaceutique.

Le ministre a imputé la hausse de la facture d'importation des médicaments durant l'année écoulée aux prix des vaccins, en raison "de l'augmentation du taux de naissance qui a dépassé un million en 2016", soulignant par la même occasion l'engagement du gouvernement à produire ces vaccins localement dans le cadre de partenariats conclus avec des pays leaders en la matière.

La conquête du marché extérieur du médicament doit constituer une « priorité » pour les unités privées de production pharmaceutiques implantées sur le territoire national. Le ministre a affirmé qu’actuellement l’Algérie exporte les médicaments produits localement à « 11 pays africains et quelques pays arabes ». « L’exportation du médicament permet au pays d’assurer une entrée en devises fortes, j'invite les responsables des unités pharmaceutiques privés à ne pas focaliser leur intérêt sur l’approvisionnement du marché national, mais penser à conquérir des marchés d’Afrique et des pays arabes, voire d’Europe », a-t-il dit.



Un cahier des charges pour la Pharmacie centrale



Dans le même sillage, le ministre a indiqué que la Pharmacie centrale des hôpitaux est tenue désormais d’acquérir des médicaments fabriqués localement. « Un cahier des charges est en cours d’élaboration pour obliger le principal pourvoyeur des hôpitaux en médicaments à s’approvisionner des médicaments fabriqués en Algérie », M. Abdelmalek Boudiaf a annoncé la mise en place d’un cahier de charges obligeant la Pharmacie centrale à acquérir les médicaments produits localement. Un second cahier de charges obligera, quant à lui, les laboratoires internationaux activant en Algérie à se lancer dans la production locale au bout de deux années d’exercice, a ajouté le ministre.

« D’importants efforts sont consentis par le gouvernement algérien en vue de soutenir, accompagner et encourager la production nationale, soulignant par la même occasion que : « Amener les laboratoires internationaux à investir en Algérie et produire les médicaments localement n’est pas une mince affaire ».

Concernant le phénomène de médecine alternative et d'automédication, notamment la prise abusive d'antibiotiques sans prescription médicale, Boudiaf a précisé que le dossier des compléments alimentaires "sera pris en charge par le ministère après l'application de la nouvelle loi sur la santé, une fois validée par le Parlement".

S'agissant de la prise en charge de ce dossier, le ministre a souligné l'importance de former des spécialistes pour veiller à la gestion des herboristeries afin de prémunir le citoyen contre "le risque d'empoisonnement", évoquant "la fermeture de plusieurs de ces locaux par le ministère du Commerce en attendant l'application de la nouvelle loi sur la santé.



La gratuité des soins est irrévocable



Par ailleurs, le ministre a tenu à rappeler que la gratuité des soins est une constante de la nouvelle loi sur la santé. « Le projet de loi sur la santé comprend un article claire qui prévoit la gratuité des soins », a-t-il dit tenant à écarter toute polémique concernant le paiement des consultations. Par la même occasion, M. Boudiaf a assuré, également, que le projet n’a été ni retiré ni annulé et qu’il va être discuté au cours de la prochaine session parlementaire. « Le projet de loi sanitaire est un projet important, un projet de société, il mérite toute l’attention, non seulement celle des députés, mais aussi celle des citoyens », a-t-il dit, justifiant le retard de sa présentation par le contexte actuel qui coïncide avec la présentation de plusieurs projets de loi ainsi que la période préélectorale.

Il a précisé que le projet de loi relatif à la santé avait pour objectif la révision du système sanitaire national afin de le rendre plus performant et de l'adapter aux besoins du citoyen. « La présentation dans la prochaine session permettra de l’étudier et de la débattre en profondeur. Cette loi mérite d’être débattue, critiquée et enrichie », a-t-il dit.

Ce projet de loi, selon M. Boudiaf, a suivi le processus constitutionnel normal relatif à tout texte de loi, après son examen par le Conseil des ministres, qualifiant la mouture de « très importante, car au diapason des mutations en cours dans le domaine ». Il a estimé que ce report « ne portera pas préjudice à ce projet de loi, en phase avec les développements enregistrés dans le secteur de la santé ». S’agissant des mauvaises pratiques dans le secteur privé, M. Boudiaf a fait savoir qu’il veut en finir avec la mauvaise gestion du secteur. « La méthode de gestion doit être changée. Je refuse que le secteur de la santé devienne comme le commerce informel », a-t-il martelé en précisant que le public et le privé doivent se compléter pour assurer une bonne prestation aux malades. Dans le même ordre d’idées, le ministre a mis en avant l'importance du volet formation, le ministre a indiqué que tous les professionnels de la santé étaient concernés par la formation continue. Il a estimé le nombre des bénéficiaires de la formation en 2015 à 8.630 personnes. « Quelque 5.518 personnes ont bénéficié, en 2016, d'une formation continue, dont des médecins, des paramédicaux, des techniciens supérieurs et des administrateurs », a-t-il poursuivi. M. Boudiaf a également mis en avant la stratégie adoptée par le ministère de la Santé visant à externaliser les consultations spécialisées des hôpitaux vers les polycliniques, dans une démarche tendant à alléger la pression sur les établissements hospitaliers, en sus d'un avancement remarquable en matière d'hospitalisation à domicile.



La présence du pharmacien en officine obligatoire



Evoquant la dernière grève des étudiants en pharmacie, le ministre a dit que leurs revendications seront examiné, assurant qu’« on ne peut pas développer le secteur pharmaceutique d’un pays sans former les ressources humaines nécessaires.

Le ministre a affirmé, par ailleurs, qu’il n’est pas tolérable de déléguer la ‘‘gestion” de leur officine à de simples vendeurs, les pharmaciens sont désormais appelés à changer leur comportement pour se consacrer pleinement à leur métier, qui passe par leur présence obligatoire derrière les comptoirs de leur pharmacie. Le ministre a insisté sur la nécessité de former les vendeurs. «Le vendeur d'une pharmacie n'est pas n'importe quel vendeur car il ne vend pas n'importe quel produit. Il vend des médicaments et des produits très sensibles, donc il doit recevoir une formation spécifique», a-t-il martelé.



Nouveaux centres anticancéreux dans quatre wilayas



M. Boudiaf a préconisé l'intensification des efforts pour faire aboutir le plan anti-cancer et mieux maîtriser cette affection. Concernant les dysfonctionnements enregistrés dans la prise en charge des malades à travers le territoire, le premier responsable du secteur a insisté sur la nécessité d'améliorer la qualité des soins dans différents centres anti-cancer. Il a annoncé l'ouverture, au cours du premier semestre 2017, de nouveaux centres de lutte anti-cancer au niveau des wilayas de Tlemcen, Sidi Bel-Abbès, Adrar et Laghouat. Evoquant la question de la radiothérapie, qui a longtemps constitué un problème pour les patients, le ministre a affirmé que le plan national de lutte anti-cancer (2015-2019) lancé à l'initiative du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika a "grandement contribué à la réduction des délais des rendez-vous et à l'amélioration des soins par chimiothérapie à travers toutes les wilayas du pays. Au passage, le ministre a signalé l'existence de 34 services de chimiothérapie et 53 unités similaires à travers le territoire national, la mise en service de centres anti-cancer dans les wilayas de Batna, Annaba et Sétif dans le cadre du plan de lutte contre le cancer et la réhabilitation des services de médecine nucléaire aux centres "Pierre et Marie Curie" d'Alger, de Blida et de Constantine, ce qui se traduit par la disponibilité de 19 appareils de radiologie dans le secteur public. Pour ce qui est du budget alloué au plan anticancéreux, il s’élève à 180 milliards de DA, auxquels s’ajoute l’argent du Fonds spécial pour le cancer. « En somme, plus de 200 milliards de DA sont consacrés à la lutte anti-cancer », sachant que « la prise en charge annuelle d’un malade atteint de cancer s’élève entre 30 et 50 millions de DA ».

Sarah A. Benali Cherif