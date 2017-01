Hautes responsabilités de l’état requérant la nationalité algérienne exclusive : La liste publiée au Journal officiel

Récemment adoptée par le Parlement, la loi fixant la liste des hautes responsabilités de l’État et des fonctions politiques dont l’accès requiert la nationalité algérienne exclusive est publiée sur le Journal officiel daté du 11 janvier.

Pas moins de quinze hautes responsabilités de l’État et fonctions politiques nécessitant la nationalité algérienne exclusive sont définies dans l'article 2 de ce texte de loi. Il s'agit du président du Conseil de la nation, président de l'Assemblée populaire nationale, Premier ministre, président du Conseil constitutionnel, membres du gouvernement, secrétaire général du gouvernement, premier président de la Cour suprême et président du Conseil de l'État. Sont également concernées par cette loi, les fonctions de gouverneur de la Banque d'Algérie, responsables des corps de sécurité, président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections, xhef d'état-major de l'Armée nationale populaire, commandants des forces armées, commandants des Régions militaires, ainsi que toute haute responsabilité militaire fixée par voie réglementaire. Il faut savoir que toute personne appelée à exercer une responsabilité de l’État ou une fonction politique prévues par l’article 2 est tenue de présenter une déclaration sur l’honneur attestant de sa jouissance de la nationalité algérienne exclusive, laquelle déclaration doit être déposée auprès du premier président de la Cour suprême, signale le document.

Le texte précise également que «le modèle de déclaration est fixé par voie réglementaire». À noter qu’une période transitoire de six mois est accordée aux personnes occupant des hautes responsabilités de l'État et les fonctions politiques fixées dans cette loi pour se soumettre à son contenu. «Toute personne exerçant une haute responsabilité de l’État ou une fonction politique prévues par l’article 2 ci-dessus doit présenter la déclaration sur l’honneur, dans un délai de six (6) mois, à compter de la date de publication de la présente loi au Journal officiel», indique l’article 4. Il est à relever, enfin, que «toute fausse déclaration expose son auteur aux sanctions prévues par la législation en vigueur», comme mis en garde par le texte.

Il faut dire que cette loi qui vient d’être publiée au dernier JO s’inscrit, en fait, dans le cadre de la mise en application des dispositions de l’article 63 de la Constitution qui stipule, notamment que «l'égal accès aux fonctions et aux emplois au sein de l'État est garanti à tous les citoyens, sans autres conditions que celles fixées par la loi», et que «la nationalité algérienne exclusive est requise pour l'accès aux hautes responsabilités de l'État et aux fonctions politiques». L’article 63 de la Constitution précise également que «la loi fixe la liste des hautes responsabilités et des fonctions politiques visées ci-dessus».

Pour rappel, et dans une allocution prononcée à l’issue de l’adoption de cette loi par le Conseil de la nation, en novembre dernier, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Tayeb Louh, avait souligné que cette loi, qui s'inscrit dans le cadre des nouveaux textes découlant de la récente révision de la Constitution, «répond aux préoccupations» exprimées par le peuple algérien à maintes occasions quant à la nécessité de «ne pas confier les hautes responsabilités de l'État à des personnes détenteurs d'autres nationalités en plus de la nationalité algérienne». Il est à retenir, également, que la loi fixant la liste des hautes responsabilités de l'État et des fonctions politiques dont l'accès requiert la nationalité algérienne exclusive respecte les principes consacrées dans la Constitution en matière d'accès aux hautes fonctions de l'État, notamment le principe d'égalité, comme mis en relief d’ailleurs par le ministre qui avait réitéré, à l’issue de l’adoption du texte, que «cette loi n'exclut aucun Algérien, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, d'exercer ces fonctions, les obligeant uniquement à se soumettre à ses dispositions s'ils sont admis à occuper de telles fonctions, et ce au vu du caractère sensible de ces hautes responsabilités et fonctions politiques, et leur lien étroit avec la souveraineté nationale».

Soraya Guemmouri