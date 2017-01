M. Brahim Ghali : L’UE doit « tirer toutes les conséquences » de l’arrêt de la CJUE

Le Président de la République arabe sahraouie et démocratique (RASD), Brahim Ghali, a exhorté, hier, l'Union européenne (UE) à «tirer toutes les conséquences» de l'arrêt de la Cour de justice de l'UE (CJUE), qui a conclu que les accords d’association et de libéralisation conclus entre l’UE et le Maroc ne sont pas applicables au Sahara occidental.

«Cet arrêt, exécutoire, nous conduit à vous contacter pour en tirer toutes les conséquences », a-t-il écrit dans un message adressé au président de la Commission et à la chef de la diplomatie européenne, ainsi qu'au Premier ministre maltais, dont le pays assure la présidence tournante du Conseil de l'UE. M. Ghali, également secrétaire général du Front Polisario, a souligné dans ce message que la portée de l'arrêt de la CJUE rendu le 21 décembre dernier « ne se limite pas aux seuls accords d’association et de libéralisation UE-Maroc, mais est d’ordre général ».

Rappelant que la Cour a statué que le peuple du Sahara occidental n’a pas consenti, par la voix de son seul représentant légitime, le Front Polisario, à ce que ces accords soient appliqués au Sahara occidental, M. Ghali a invité l'UE à « examiner la situation » du protocole conclu en 2013 entre l’UE et le Royaume du Maroc, faisant remarquer que désormais « la gestion des droits de pêche doit être traitée en conformité avec l’arrêt du 21 décembre 2016 ».

L'UE et le Maroc ont conclu un accord de pêche d'une durée de quatre ans en décembre 2013, entré en vigueur en juillet 2014 après sa ratification par les deux parties. En vertu de cet accord, les navires de l'Union se sont vus attribuer certains droits de pêche dans les eaux marocaines englobant les eaux territoriales du Sahara occidental occupées.

Depuis, le Front Polisario, dénonce et conteste cet accord conclu par le Maroc dans la mesure où celui-ci l'applique sur le territoire du Sahara occidental qui ne relève pas de sa souveraineté. Il a engagé, à ce titre, un recours devant le tribunal européen pour demander l'annulation de l'accord. Le président de la RASD a marqué, ainsi, la disponibilité de son pays à suspendre la procédure si l'UE accepte d'ouvrir des discussions avec le Front Polisario en vue d'une « solution négociée, globale et rapide ».

Les autorités sahraouies « sont prêtes à envisager une suspension du recours pendant devant le Tribunal de l’Union européenne (Affaire T-180/14) si une solution négociée, globale et rapide, se mettait en place. A défaut, la procédure suivra son cours », a-t-il prévenu dans son message.

La CJUE soulignait « sans équivoque » dans son arrêt que l'accord d'association UE-Maroc, ainsi que l'accord de libéralisation, ne s'appliquent pas au territoire du Sahara occidental, que le peuple sahraoui a le droit à l'autodétermination, qui comprend le droit à la souveraineté permanente sur ses ressources naturelles, que le Sahara occidental doit être considéré comme un tiers et que le peuple sahraoui doit donner son consentement pour que d'autres parties exportent de son territoire.



Des Sahraouis manifestent à Paris pour la libération des prisonniers politiques sahraouis



Une soixantaine de Sahraouis, soutenus par des représentants du mouvement associatif français, ont organisé hier après-midi un rassemblement à Trocadéro (Paris) suivi d’un autre devant l’ambassade du Maroc, située à quelques centaines de mètres. Au cours de ce rassemblement, les manifestants ont exigé la libération des prisonniers politiques sahraouis, dont le procès se tient à Rabat.

Le procès des prisonniers politiques sahraouis du « groupe de Gdeim Izik », condamnés à de lourdes peines par une juridiction militaire marocaine, se poursuivait lundi à Rabat sur fond d'appels à leur libération « immédiate et inconditionnelle » ainsi qu'au jugement des responsables marocains des détentions arbitraires.

Des dizaines de sahraouis et d’espagnols du mouvement de solidarité avec le peuple sahraoui ont manifesté hier en fin d’après-midi devant l’ambassade du Maroc à Madrid pour exiger la libération des prisonniers politiques sahraouis et l’arrêt de la répression marocaine dans les territoires occupés.

Des dizaines de sahraouis et d’Espagnols dont deux eurodéputés du parti espagnol de l’Izquierda unida (Gauche unie), en l’occurrence Willy Meyer et Paloma Lopez, ont répondu à l’appel lancé par la coordination espagnole des associations amies avec le peuple sahraoui pour exiger la libération des prisonniers politiques dont le procès se tient à Rabat et de dénoncer la répression exercée par l’occupant marocain. (APS)