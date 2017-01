Préservation de la stabilité dans la région : Le parlement mexicain salue le rôle pivot de l’Algérie

La parlementaire mexicaine Maria Garcia Perez a salué, hier, le rôle « pivot » de l'Algérie dans la préservation de la stabilité de la région, se félicitant de la convergence des positions des deux pays sur plusieurs causes justes, notamment le soutien du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination conformément aux décisions onusiennes. Lors d'une audience que lui a accordée le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Mohamed-Larbi Ould Khelifa, Mme Perez qui conduit une délégation parlementaire et gouvernementale des Etats-Unis du Mexique, a exprimé « la volonté politique » de son pays à « consolider les liens de coopération parlementaire entre les deux pays », a indiqué un communiqué de l'APN. La parlementaire mexicaine a appelé, dans le même contexte, au renforcement des relations entre l'Algérie et le Mexique « en réactivant les deux groupes d'amitié parlementaire pour parvenir aux résultats positifs espérés notamment au plan économique ». Pour sa part, le président de la chambre basse a mis en exergue « les efforts de l'Algérie pour la consécration des facteurs de la sécurité, de la stabilité et de la paix dans la région à partir de son expérience en matière de lutte contre le terrorisme ». Il a rappelé, par ailleurs, « les relations politiques existant entre les deux pays, et que traduisent les positions communes de soutien aux causes justes dans le monde, à leur tête la question du Sahara occidental et le combat de son peuple pour ses droits inaliénables ». M. Ould Khelifa a salué, dans ce sens, la position du gouvernement, du parlement et du peuple du Mexique en faveur du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination afin de se libérer de l'occupation marocaine. L'audience a été permis d’aborder les relations historiques qui existent entre les deux pays amis et les perspectives de leur développement dans plusieurs domaines à travers l'échange d'expériences et de visites.



Des relations solides et profondes



A cette occasion, le président de l'Assemblée a appelé à « la mise en place d'une stratégie adéquate pour la mobilisation des potentialités économiques et humaines que recèlent les deux pays pour renforcer leur coopération bilatérale sur tous les plans », indiquant que les réformes politiques initiées par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, depuis 2011 « ont porté leurs fruits et permis de consolider les libertés et les droits de l'homme et donner plus d'espace à l'opposition », a ajouté la même source. M. Ould Khelifa a rappelé les acquis des femmes qui occupent de plus en plus de postes de responsabilité et qui ont plus de représentation dans les différentes assemblées, en plus de leur participation efficace dans la vie sociale, culturelle et économique. Il est à rappeler que la délégation mexicaine visitera, pour une durée de six jours, les camps de réfugiés sahraouis à partir de mardi.

Le vice-président du Conseil de la nation, Djamel Ould Abbès, et Mme Veroncia Delgadillo Garcia, qui conduit une délégation parlementaire mexicaine, en visite à Alger, ont examiné les relations bilatérales et les moyens de les consolider et les développer dans différents domaines. M. Ould Abbès a souligné « la profondeur et la solidité des relations qui unissent l'Algérie et le Mexique et qui font l'objet d'un intérêt particulier des dirigeants des deux pays », a indiqué un communiqué de la chambre haute du Parlement. Le vice-président du Conseil de la nation a mis l'accent sur le rôle du groupe parlementaire d'amitié et de coopération pour conférer aux relations un contenu tangible à travers l'échange d'expériences dans différents domaines notamment économique et commercial et en matière de lutte antiterroriste, ajoute la même source. Pour sa part, la présidente de la délégation parlementaire mexicaine a salué le rôle « important » de l'Algérie dans différentes questions intéressant la région se réjouissant des relations d'amitié algéro-mexicaines et mis en avant l'impératif de les développer, conclut le communiqué.



L’ambassadeur néerlandais salue les efforts de l’Algérie au Sahel



L'ambassadeur des Pays-Bas à Alger, Robert Van Embden, a salué, hier lors d'une visite de courtoisie qu'il a effectuée au président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, les efforts consentis par l'Algérie pour le rétablissement de la stabilité dans la région, notamment au Mali et en Libye. M. Van Embden a exprimé la disponibilité de son pays à contribuer au rétablissement de la paix et de la sécurité dans la région du Sahel, indique un communiqué du Conseil. L'entrevue a porté également sur d'autres questions dont la lutte contre le terrorisme, l'immigration, la nécessaire conjugaison des efforts ainsi que le renforcement de la coopération dans ce contexte, ajoute la même source. Par ailleurs, les deux responsables ont passé en revue les relations bilatérales, les domaines de coopération et les possibilités de les élargir notamment aux secteurs de l'énergie et de l'agriculture.(APS)