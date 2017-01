Dans la lucarne: Abid Charef et l’arbitrage africain

On est entré dans les choses sérieuses avec le début de la 3e journée de cette CAN-2017. Il est clair que des équipes ont déjà composté leurs billets, alors que d’autres sont sur le point de le faire. C’est une question de jours. Jusqu’ici, les arbitres qui ont officié cette CAN n’ont pas décrié l’arbitrage, même si certains ont quelque peu dénoncé des fautes jugées préjudiciables du fait qu’elles ont influé sur les résultats finaux de certains matches. Néanmoins, globalement, il n’y a pas à

« fouetter un chat », puisque, jusque-là, les organisateurs ne cessent de parler de la bonne marche de la compétition. Certes, les favoris ont, quelque peu, rencontré des difficultés pour atteindre leurs objectifs, mais face à l’adversité de plus en plus féroce, ils n’ont pu pavoiser. Toujours est-il, l’arbitrage a un rôle prépondérant dans cette CAN. Il peut, à lui tout seul, avoir des incidences sur le résultat final. Sans chauvinisme aucun, on peut dire que l’arbitre seychellois, Bertrand Camille, ne nous a pas été favorable. Certes, cela ne peut défendre ou expliquer la

« petite prestation » de nos capés, mais… La faute d’Abdenour sur Slimani, en deuxième mi-temps, méritait amplement d’être sifflée. C’est pratiquement la même que celle sifflée au profit des Sénégalais lors de Sénégal-Tunisie (2 à 0). On accorde des « largesses » à certains et on ferme les yeux à d’autres. C’est cela qui rend les uns et les autres furieux et les pousse à demander des explications aux arbitres. Ce qui est sûr, jusqu’ici, aucun arbitre n’a été vilipendé ou a été considéré comme responsable de la contre-performance d’une équipe. Quelques équipes font un peu de bruit, mais sans plus. C'est-à-dire qu’aucune équipe nationale, n’a désigné l’arbitre comme bouc-émissaire pour justifier le mauvais résultat qui a sanctionné sa sortie. Au jour d’aujourd’hui, tout le monde estime que leur équipe n’a pas fonctionné comme elle devait l’être. A ce niveau, on remarque une certaine sportivité qui ne peut qu’honorer ses auteurs. C’est le cas de notre ensemble national. On avait tout mis sur les choix du coach, mais aussi des joueurs. Néanmoins, on n’a pas visé l’arbitre seychellois, même si le nombre de fautes accordées aux Tunisiens le montre amplement. Mettre tout sur l’arbitre, c’est un peu « escamoter » l’analyse et disculper, d’une certaine façon, les vrais fautifs qui sont derrière les « petits » matches de notre équipe nationale. Elle a été amorphe et sans réaction comme on l’a vu. Toujours est-il, il y a lieu d’être fier de la présence, à cette CAN, d’une paire d’arbitres algériens. En effet, Abid Charef et Etchiali ont représenté dignement l’arbitrage algérien. Charef a déjà eu à officier comme quatrième arbitre. Néanmoins, Abid Charef a été désigné arbitre directeur du match Ghana-Mali, pour le compte du groupe D (3e journée), une rencontre importante et décisive pour les deux formations, notamment les Maliens qui n’avaient qu’un maigre point dans leur compteur. Il fallait qu’ils réagissent. Si lors du premier half, ils se sont laissé faire en encaissant un but presque contre le cours du jeu, ce n’est pas le cas du second half, où ils ont dominé outrageusement. Ils ont imprimé un rythme « endiablé » à la rencontre, au point de donner le tournis à leurs adversaires. Les observateurs avaient vu une «main flagrante» en pleine surface de réparation au profit des Maliens. Tout le monde avait demandé le penalty, surtout les Maliens. Toutefois, Abid Charef n’avait pas bronché. En fin de compte, le joueur ghanéen avait effectivement touché la balle de la main, mais son bras était bien collé contre son corps. Ce qui fait qu’Abid Charef avait raison de ne pas le siffler et léser les Ghanéens. En fin de partie, il y avait, apparemment, une autre charge sur un joueur malien en pleine surface de réparation. Tout compte fait, il n’y avait aucune charge. Là aussi, notre compatriote n’avait commis aucune erreur. Et l’attroupement des joueurs autour de lui n’a pas réussi à le faire revenir sur sa décision. Il a fait preuve de fermeté et c’est tant mieux pour nos arbitres. Jusqu’ici, il faut admettre que les hommes au sifflet se sont très bien comportés et c’est tant mieux pour tous !

Hamid Gharbi