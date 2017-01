3e et dernière journée (GROUPE B) : Une première pour Hanni et Abeid

Le milieu de terrain Mehdi Abeid et l’attaquant Sofiane Hanni ont signé leur première titularisation avec la sélection nationale de football, à l’occasion du match face au Sénégal à Franceville (20h00) comptant pour la 3e journée (Gr. B) de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2017 au Gabon (14 janvier-5 février). Abeid a occupé sa mission dans la récupération en compagnie de Nabil Bentaleb. Décisif lors de son entrée en jeu lors du deuxième match face à la Tunisie (défaite 2-1), Sofiane Hanni a été aligné en remplacement de Rachid Ghezzal. Dans la charnière centrale, Lyassine Cadamuro a suppléé Ramy Bensebaini, forfait pour cause de blessure au genou.



Idrissa Gueye, milieu de terrain du Sénégal : « Encore beaucoup de chemin »

- "Il nous reste encore beaucoup de chemin", avant un hypothétique sacre lors de la Coupe d'Afrique des nations, a averti Idrissa Gueye. Le Sénégal est déjà qualifié pour les quarts de finale de l'épreuve continentale depuis sa victoire contre le Zimbabwe (2-0) lors de la précédente journée. Pour autant, Idrissa Gueye a affirmé qu'il faudra jouer "à fond" tous les matches pour atteindre la finale. "Notre objectif, c'est de nous aussi écrire notre histoire", a expliqué le milieu de terrain d'Everton, dimanche en conférence de presse, en référence à la génération sénégalaise qui avait atteint en 2002 la finale de la CAN. "Ça a commencé par les quarts de finale. Maintenant, il nous reste encore beaucoup de chemin. On est venu ici, et maintenant, il nous reste quatre matches", la troisième journée, le quart de finale, la demi-finale et la finale, pour espérer remporter le trophée. "Quatre matchs qu'il faudra jouer à fond", a ajouté Gueye.