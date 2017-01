M. Sellal s’entretient avec le président sahraoui : Solidarité et fraternité

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, s'est entretenu, hier à Alger, avec le président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Brahim Ghali. L'entretien s'est déroulé en présence du ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, et du ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel. (APS)

-------------/////////////////

Ratification par le Maroc de l’Acte constitutif de l’UA

La RASD prend acte

Le président sahraoui, Brahim Ghali, a indiqué hier à Alger que la République arabe sahraouie démocratique (RASD) a pris acte de la ratification par le Maroc de l'Acte constitutif de l'Union africaine (UA), en l'appelant à respecter les frontières internationales du Sahara occidental. «Nous avons pris acte de la ratification par le régime marocain de l'Acte constitutif de l'Union africaine y compris dans ses articles prévoyant la nécessité pour le royaume marocain de respecter les frontières internationales du Sahara occidental reconnues», a indiqué le président, Ghali, dans une déclaration à la presse, à l'issue de son entretien avec le Premier ministre, Abdelmalek Sellal.

Selon les termes de l'Acte constitutif de l'UA, les Etats membres sont tenus de régler leurs différends par les voies pacifiques et le Maroc, qui aspire à devenir le 55e membre de l'organisation panafricaine, est appelé à respecter la souveraineté des pays membres, a soutenu M. Ghali. Le président, Ghali, a formé le vœu que la démarche marocaine (adhésion à l'UA) soit suivie par une autre plus courageuse qui consiste à voir le régime marocain, respecté tous les traités internationaux, honorer ses engagements et engager des négociations avec le Front Polisario pour le retrait de ses forces et de son administration des territoires sahraouis occupés pour permettre au peuple sahraoui de jouir de son droit à instaurer son Etat et parachever sa souveraineté sur tous ses territoires. Par ailleurs, le président, Ghali, a fait savoir que sa rencontre avec M. Sellal s'inscrivait dans le cadre des rencontres de concertation périodique sur les développements de la cause sahraouie et l'échange de vues sur les questions d'intérêt commun. Il a qualifié les relations algéro-sahraouies de fraternelles et d'exemplaires, se félicitant de leur niveau actuel. La rencontre a été l'occasion d'aborder la situation dans les territoires occupés et dans les camps de réfugiés sahraouis ainsi que «les plus importants acquis arrachés par le peuple sahraouie notamment après le dernier arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) concernant les ressources du Sahara Occidental» qui, a-t-il dit, constitue «un grand acquis et une éclatante victoire au plan politique et juridique». Concernant la tournée qui l'a mené dans nombre de pays africains, M. Ghali a relevé «le soutien fort» apporté à la cause sahraouie par plusieurs pays du Continent qui «soutiennent le peuple sahraoui dans son combat pour la liberté et l'indépendance». Il a été question également du traitement réservé par l'ONU à la question sahraouie et «les entraves faites par le Maroc aux efforts de l'organisation onusienne, responsable de la décolonisation de la dernière colonie en Afrique», a ajouté le président sahraoui.



L’ex-ambassadeur de l’Angola en Italie réitère la solidarité de son pays



L'ex ambassadeur d'Angola en Italie, Florencio de Almeida, a réitéré la solidarité et le soutien de son pays avec le peuple sahraoui dans son combat pour sa liberté et son indépendance, rapporte l'Agence de presse sahraouie SPS lundi. Invité par l'Inter Groupe parlementaire italien, M. Almeida a rappelé que «l'Angola a reconnu la République arabe sahraouie démocratique (RASD) en 1976 et depuis lors, elle appuie le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance».

«C’est sur la base de ce principe que mon gouvernement a accordé le statut diplomatique à la République arabe sahraouie démocratique» a-t-il soutenu. Lors de cette rencontre au Sénat italien, sous le thème «Sahraouis : quelle perspective?», l'ex ambassadeur angolais a souligné que «la RASD est membre à part entière de l'Union Africaine et, en conséquence, l'Angola reste cohérent avec les principes qui ont conduit à son admission au sein de cette organisation africaine.»



Podemos exprime son engagement



Le parti espagnol, Podemos, a réitéré à Santa Cruz De Tenerife (province espagnole) son engagement de principe envers le peuple sahraoui et son droit à l'autodétermination et à l'indépendance. Cet engagement a été renouvelé à l'issue d'une réunion des dirigeants régionaux du parti tenue samedi à Santa Cruz De Tenerife. Le représentant du Front Polisario aux Iles Canaries, Hamdi Mansour, qui a pris part à cette rencontre à l'invitation du parti, a présenté un exposé sur la cause sahraouie à travers lequel il a passé en revue les évolutions que connaît le dossier sahraoui aux niveaux régional, africain et international, a indiqué l'agence de presse sahraouie (SPS). (APS)

-------------/////////////////

L’âge de raison ?

La rencontre, hier à Alger, entre le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, et le président sahraoui, Brahim Ghali, a été l’occasion d’échanger les points de vue sur l’évolution de la cause sahraouie. Elle se tient à la veille de la tenue du sommet de l’Union africaine à laquelle le Maroc veut adhérer après trente-deux ans de politique de la chaise vide. En ratifiant l’Acte constitutif, il y a quelques jours, le Maroc va-t-il respecter ses engagements, et donc respecter les frontières internationales du Sahara occidental, comme le convie à le faire le président sahraoui qui affirme avoir pris acte de cette décision ? Notre pays, qui ne s’est jamais opposé à cette adhésion qui se fera sur un pied d’égalité avec les 54 États membres actuels en droits et en devoirs, espère que la question sahraouie soit réglée au niveau des instances onusiennes afin d’éviter qu’elle ne soit un motif de division des pays africains attachés à l’achèvement du processus de décolonisation. C’est la position constante de l’Algérie, formulée et réaffirmée à maintes reprises par le Président de la République qui n’a pas cessé d’appeler au renforcement de la coopération avec le voisin marocain tout en l’invitant à respecter l'aspiration à l'autodétermination d’un peuple toujours privé de sa souveraineté, alors que toutes les résolutions internationales l’ont consacrée. Il y a moins d’une année, il s’est exprimé en ces termes : « Je voudrais réitérer mon souhait de voir le Secrétaire général de l'ONU et son envoyé personnel réussir la mission d'aider le Royaume du Maroc et le Front Polisario à parvenir à une solution juste et durable qui pourvoit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental (…) Comme elle l'a fait par le passé, l'Algérie continuera, en sa qualité de pays voisin, à encourager les deux parties à œuvrer pour atteindre cette solution, dans le respect de la légalité internationale. »

Le 28e sommet de l'UA, prévu fin janvier à Addis-Abeba, intervient dans un contexte régional et international des plus complexes marqué notamment par la question sécuritaire qui se pose avec acuité dans de nombreux pays en proie aux attaques incessantes des groupes terroristes qui ont mutualisé leur capacité de nuisance pour porter atteinte aux institutions et créer un environnement chaotique qui rende impossible la fixation dans la durée de populations sur leur territoire. Dans ce maelstrom, l’Afrique arrive, pourtant, à réaliser des taux de croissance à deux chiffres et à mener à bien, dans des formes pacifiques, des opérations électorales qui ont la particularité d’ancrer dans la pratique politique les valeurs du dialogue. Que ce soit dans le changement ou la continuité la classe politique du continent semble avoir atteint un degré de maturité qui lui fait entrevoir son avenir dans un rapport inclusif et non plus exclusif avec sa société. Plus que tout autre continent, l’Afrique a le plus souffert de la rapine et du sous-développement. Plus que tout autre continent, l’Afrique sait ce que c’est que le colonialisme et toutes les conséquences qui naissent de rapports de prédation de ses richesses, de rapports d’asphyxie de son potentiel créatif. Aujourd’hui, le continent a atteint une étape historique, celle de la maturité qui lui fait revendiquer avec les arguments de la sagesse et de la réalité son choix d’être non seulement partie prenante dans le règlement de ses conflits mais d’être, l’agent régulateur des questions qui se posent sur son territoire. L’Union africaine, née en 2002, est forte aujourd’hui de ses 54 membres ; c’est dire que quasiment tous les pays du continent sont conscients que la destinée individuelle, de chaque pays, en ces temps de mondialisation des échanges économiques et d’internationalisation des conflits régionaux se retrouve dans l’unité. L’unité, plus qu’un mot, il s’agit d’une communauté soudée pour faire du présent une plate-forme solidaire, complémentaire capable de transformer le NEPAD, en agenda 2063. L’unité, plus qu’un mot, il s’agit d’un choix, d’un engagement pour qu’aucun pays n’est à revivre la loi du colon. L’unité, c’est aussi ce qui est inscrit dans l’acte constitutif de l’UA, adopté en juillet 2000, qui affirme que tout pays membre respecte « les frontières existant au moment de l’accession à l’indépendance », et qu’il s’engage à « défendre la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance » desdits États membres.

EL MOUDJAHID