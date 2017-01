Coopération algéro-saoudienne : Un partenariat décisif et stratégique

La 12e commission mixte prévue les 14 et 15 février à Alger.

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a reçu lundi l'émir Soltane Ben Mohamed Ben Saoud Kebir Al Saoud, qui est arrivé à Alger dans le cadre d'une visite de fraternité. Dans une déclaration à la presse l'issue de l’audience, l'émir Soltane Ben Mohamed Ben Saoud Kebir Al Saoud a indiqué avoir évoqué avec le président de la République les opportunités d'investissement que recèle l'Algérie exprimant le souhait que les deux parties définissent des domaines d'investissements mutuels. L'hôte de l'Algérie a salué les hauts faits et les héros de la Révolution algérienne. «L'Algérie est la fierté de tous les Arabes pas seulement des Algériens», a-t-il dit. L'émir Soltane Ben Mohamed Ben Saoud Kebir Al Saoud a rendu hommage à l'Algérie qu'il a l'habitude de visiter depuis 1978 et qu'il considère comme son second pays affirmant que «l'Algérie est un grand pays frère». L'audience s'est déroulée en présence du ministre d'Etat, directeur de cabinet de la Présidence de la République, Ahmed Ouyahia, et du ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel.

La préparation de la prochaine réunion de la commission mixte algéro-saoudienne, prévue les 14 et 15 février à Alger, a été au centre d'une rencontre entre le ministre de l'Industrie et des Mines, Abdesselam Bouchouareb et l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite à Alger, Sami Ben Abdallah Salah, a indiqué un communiqué du ministère. Les deux parties se sont félicités de la cadence des préparatifs de la 12ème session de la commission qui, selon M. Bouchouareb, «constitue un rendez-vous important et décisif pour le lancement d'un partenariat économique de qualité entre l'Algérie et le Royaume d'Arabie Saoudite, en concrétisation de la forte volonté politique et au regard de la position stratégique des deux pays dans la région», ajoute le communiqué. Le ministre de l'Industrie et des Mines présidera les travaux de la commission mixte, du côté algérien. Il a été également question des domaines de coopération et de partenariat possibles entre investisseurs des deux pays, l'importance de développer des relations économiques et d'investissement et les voies de leur développement. Les deux parties ont affirmé leur volonté de voir les travaux de la prochaine session aboutir à la concrétisation de plusieurs projets», précise la même source. L'ambassadeur saoudien à Alger a mis en exergue «la priorité accordée par les grandes entreprises saoudiennes à l'investissement en Algérie et leur volonté de concrétiser cette orientation sur le terrain en vue de promouvoir les relations économiques en réponse aux aspirations des dirigeants des deux pays». (APS)