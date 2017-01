Organisation mondiale des douanes : 113 millions de médicaments contrefaits saisis

L’Organisation mondiale des douanes (OMD) et l’Institut International de Recherche Anti-contrefaçon de Médicaments (IRACM) ont annoncé le 20 janvier 2017, les résultats de leur 4ème action commune de lutte contre les faux médicaments sur le continent africain. Uns saisie record de 113 millions de produits pharmaceutiques, illicites et potentiellement dangereux, dont plus de 2 millions de doses de produits anticancéreux, a été réalisée en septembre 2016 dans le cadre de cette opération. Un chiffre qui porte à 900 millions le nombre de médicaments contrefaits saisis.