Espace financier intégré pour les pays méditerranéens : Besoins en investissement, un point commun

L’effort attendu des pays de la région est d’orienter suffisamment les investissements vers des secteurs productifs, des régions encore peu développées, ou encore vers les PME et les projets d’infrastructures.

Les besoins en investissements des pays du bassin méditerranéen, dont l’Algérie, sont considérables. L’Institut de prospective économique du monde méditerranéen (IPEMED), s’appuyant sur une expertise d’un cabinet spécialisé, évalue le «pipe» de projets publics, d’ici 5 ans, à 200 milliards euros dans neuf secteurs d’activité, auxquels il faut ajouter les besoins pour soutenir la création de 50 millions d’emplois, nécessaires d’ici 2020.

À ce sujet, l’ex-gouverneur de la Banque d’Algérie, Badreddine Nouioua, a estimé, que pour répondre aux besoins des 40 millions d’habitants, un chiffre appelé à la hausse, d’importants investissements devraient être engagés dans les infrastructures économique et sociale, et dans les secteurs productifs. Ces investissements diversifiés sont également nécessaires en ce sens d’éviter une «dépression économique» suite à la chute du prix du pétrole. Il va sans dire que le soutien à l'investissement s'impose singulièrement comme une priorité partagée des pays méditerranéens, et s’érige en une clé de la création d'emplois et du recul du chômage. «L’application de plus de cohérence, de rationalité dans la gestion des affaires économiques et sociales permettra la collecte davantage de fonds qui seront affectés à la couverture des financements», avait précisé M. Nouioua. Or, à ces importants besoins en volume de financements, l’Ipemed relève que la région n’offre pas de cadre juridique sécurisant pour les investisseurs, et c’est à ce niveau que sont attendus les pays concernés. Des efforts s’imposent. L’échange des expériences, le transfert du savoir faire sont les conditions pour faciliter cette intégration. Pour l’économie algérienne où l’investissement public continue à jouer un rôle économique moteur, l’adoption de mesures dynamiques destinées à faciliter les investissements, notamment étrangers, apparaît hautement impérieuse. C’est l’une des ambitions affichées par la loi n° 16-09 relative à la promotion de l’investissement, publiée au journal officiel le 3 août dernier. En outre, l’autre incohérence relevée dans les pays méditerranéens est l’orientation insuffisante des investissements vers des secteurs productifs, vers des régions encore peu développées, ou encore vers les PME et les projets d’infrastructures. Pour les PME, les chiffres du ministère de l'Industrie et des Mines font part de l’existence d’un peu plus de 900.000 PME opérant actuellement en Algérie. Un chiffre qualifié de «très faible» par rapport au potentiel du pays et aux objectifs du secteur. Dans cette optique, on rappelle que le plan d'action du gouvernement vise la création d'un million de nouvelles PME durant le quinquennat 2015-2019. Par ailleurs,

l’Ipemed, précise que des projets à long terme pourraient être financés par les marchés boursiers locaux, à condition que ces derniers disposent d’un ancrage économique suffisant.

Fouad Irnatene