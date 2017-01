Une mission économique algérienne prochainement à Dakar : Un grand potentiel à exploiter

Cette mission, qui n’est pas la première du genre, s’inscrit dans le cadre des recommandations du conseil d’affaires mixte, créé en avril 2016, en marge du forum économique algéro-sénégalais, qui s’est tenu à Dakar. Il s’agit de mettre en œuvre les engagements portant sur la consolidation des liens de partenariat dans les domaines économique et commercial, et de dynamiser le cadre de la coopération, notamment entre les entreprises privées des deux pays.

Cc’est en prévision du déplacement d'une délégation d'hommes d'affaires algériens à Dakar, la capitale du Sénégal, que la Chambre algérienne de commerce et d'industrie a prévu d’organiser, en collaboration avec l'ambassade du Sénégal en Algérie, une journée d'informations sur les potentialités de partenariat économique et commercial avec le Sénégal, le lundi 13 février. «Cette journée sera axée sur les possibilités offertes par le marché sénégalais aux produits algériens exportables, ainsi que les différentes questions liées au climat des affaires et aux projets envisagés avec le Sénégal ». Il y a lieu de rappeler qu’une délégation d’opérateurs algériens s’est rendue en avril 2016 à Dakar, dans le sillage de la visite d’État de quatre jours, effectuée, dans notre pays, en janvier 2015, par le président du Sénégal, Macky Sall, qui était accompagné d’une importante délégation d’hommes d’affaires.Lors du forum organisé, en marge de cette mission, quatre accords de coopération ont été signés, dont l’un avait porté sur la création d’un conseil mixte chargé de dynamiser la coopération dans les différents secteurs économiques. Aussi, le forum d’affaires organisé en janvier 2015 à Alger, dans le sillage de la visite du président sénégalais, devait contribuer au rapprochement entre les opérateurs économiques des deux pays et baliser le terrain à un partenariat mutuel, en particulier entre les opérateurs privés. Ce forum qui avait inauguré la voie pour des relations économiques diversifiées a été soldé par des accords dans le domaine médical, de l’industrie chimique et de l’agroalimentaire.



Participation des entreprises algériennes dans des projets publics-privés et privés-privés au Sénégal



À ce titre, le président sénégalais avait invité les entreprises algériennes à investir dans son pays, affirmant que l’Algérie avait toute sa place dans les projets lancés au Sénégal, citant les secteurs de l’agriculture, des TIC, de l’agro-industrie, de l’énergie, des transports, de l’agroalimentaire, des mines, du tourisme, et des infrastructures. Un vaste chantier qui offre de grandes opportunités aux opérateurs nationaux intéressés par ce pays qui offre de larges avantages pour l’encouragement de l’investissement.

Il s’agit aujourd’hui d’identifier les opportunités à exploiter pour concrétiser des projets de coopération bénéfiques à l’entreprise algérienne, dans cette conjoncture qui dicte une plus grande ouverture sur les marchés extérieurs, en particulier africains de par les liens de proximité. Dans cette optique, le ministre des Affaires étrangères, M. Ramtane Lamamra, avait affirmé lors de la conférence nationale sur le commerce extérieur, tenue en mars 2015, que la diplomatie algérienne était au service de l’économie et du commerce extérieur du pays, et que son département s’était doté d’une structure chargée justement de la promotion et du soutien aux échanges économiques de l’Algérie avec les pays africains à travers l’allègement des procédures d’obtention de visas, à même de faciliter les déplacements de la circulation des commerçants et des marchandises. M. Ramtane Lamamra avait pour la circonstance invité les investisseurs algériens à s’orienter vers le continent, notamment l’Afrique subsaharienne, qui renferme un énorme potentiel en matière d’échanges commerciaux, mais aussi dans le domaine économique.

D. Akila