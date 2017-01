Solidarité nationale : Des cellules pour la prise en charge des sans-abris

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Mounia Meslem Si Amer, a annoncé, hier, la création de cellules au niveau des wilayas, pour la prise en charge des personnes sans abris. Mme Meslem, qui s’exprimait en marge d’une visite de travail effectuée au niveau de centres et structures relevant de son secteur, en compagnie du wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, a précisé que les membres de ces cellules effectuent des sorties nocturnes quotidiennes pour prendre en charge les personnes sans abris, et ce depuis le mois de novembre dernier.

Composées de représentants des directions de la Santé, de la Sûreté nationale, de la Protection civile et des associations, ces cellules veillent à orienter les citoyens vers les centres spécialisés relevant de la solidarité nationale. Mounia Meslem n’a pas omis de préciser que l'action sociale était en vigueur à longueur d'année, notamment dans les wilayas des hauts plateaux et du sud. «Des comités de wilaya présidés par les walis y veillent, mais avec les récentes intempéries des instructions sont données aux directeurs de l'action sociale à l'effet d'effecteur des déplacements quotidiens pour prendre en charge les sans-abri et les héberger au niveau des centres d'accueil», a-t-elle dit. À ce propos, la ministre a fait savoir que beaucoup de ces personnes préféraient rester dans la rue, au lieu de se diriger vers les centres d’accueil, en particulier celles atteintes de pathologies psychologiques. En revanche, Mme Meslem a indiqué que les personnes qui ont choisi d’aller dans les centres d’accueil, bénéficient de soins, notamment psychologiques. « Il y en a même certains qui ont rejoint leurs familles après médiation avec leurs proches «, précise la ministre. La ministre a rappelé l’existence de services de médiation familiale au niveau des directions de l’action sociale sur tout le territoire national. Elle a réitéré l’engagement des pouvoirs publics à poursuivre la politique de soutien aux catégories vulnérables de la société et ce, en dépit de la réduction du budget du secteur de près de 40%.

Mounia Meslem a souligné par ailleurs, la nécessité d’assainir les listes des personnes nécessiteuses et les personnes aux besoins spécifiques, et ce, afin d’attribuer les aides à tous ceux qui les méritent, tout en soulignant le rôle des cellules de proximité dans l’assainissement des listes. La ministre a fait savoir, à ce sujet, qu’un groupe de travail intersectoriel déjà installé s’active actuellement à mettre en place une définition juridique et sociale de la personne nécessiteuse, qui permettra de maitriser des programmes et de fixer l’aide dont la famille a besoin.

Concernant les personnes aux besoins spécifiques, Mme Meslem a fait état de la possible organisation d’une exposition nationale dans les prochains mois afin de promouvoir leur production dans le but de les intégrer de manière effective dans le monde du travail. Durant sa visite, la ministre a procédé à l’inauguration de la cité de l’enfance de Ben Aknoun dédiée aux enfants autistes. Elle a procédé également à la pose de la première pierre pour la réalisation de la ferme pédagogique de Sidi Moussa. Au niveau de la commune de

Bab Ezzouar, la ministre a donné le coup d’envoi pour le lancement des travaux de réhabilitation du centre des personnes âgées. À El Achour, cette dernière a inspecté les travaux de réhabilitation de l’école des enfants non-voyants. La visite a été également l’occasion pour la ministre de se rendre au centre de formation et d’intégration sociales des handicapés mentaux d’El Harrach.



Abdelkader Zoukh : « Quelque 400 SDF pris en charge par la wilaya d’Alger, ces derniers jours »



Il y a lieu de souligner qu’un budget de neuf milliards de centimes a été alloué récemment à la réhabilitation et à la restauration des trois centres d'accueil de personnes âgées de Delly Brahim, Bab Ezzouar et Sidi Moussa dans la wilaya d'Alger,

Six milliards de centimes ont été alloués à la réhabilitation et à la restauration du centre d'accueil de personnes âgées de Sidi Moussa, deux milliards de centimes à l'élargissement du centre d'accueil de personnes âgées de Bab Ezzouar et un milliard de centimes au réaménagement du centre d'accueil de personnes âgées de Delly Brahim. Plus de 500 pensionnaires (hommes, femmes et autres personnes aux besoins spécifiques) sont hébergés dans les trois centres d'accueil de personnes âgées de la wilaya d'Alger, alors que la majorité d’entre eux sont issus d'autres wilayas, à savoir, Tizi Ouzou, Bejaia, Chlef et Blida. Le centre de Sidi Moussa accueille 290 pensionnaires (hommes et femmes), celui de Bab Ezzouar 132 (hommes) et celui de Delly Brahim 76 pensionnaires femmes. Pour sa part, le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, a fait état de la prise en charge ces derniers jours de plus de 400 personnes sans domicile fixe (SDF). Affirmant que ces personnes (SDF) «refusent» de rejoindre les centres d'hébergement, M. Zoukh a déclaré que «c'est un combat que nous menons».

Le Wali a indiqué, dans ce sens, que ses services travaillent avec le ministère de la Solidarité nationale à la réhabilitation des centres d'hébergement afin de garantir à cette catégorie toutes les commodités nécessaires. Néanmoins, il a été remarqué un recul du nombre d'abandon de parents dans la wilaya d'Alger.



Salima Ettouahria