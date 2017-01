Fabrication des Kits GPL/C : Vers la fin de l’importation

L’Algérie, par le biais de la filiale BAG, de l'Entreprise nationale de commercialisation et de distribution des produits pétroliers (Naftal), projette de mettre en place une industrie de fabrication de kits de conversion Gaz propane liquéfié carburants (GPL/C). Sachant que les Kits GPLC utilisés sont actuellement importés dans leur totalité de l’étranger, leur fabrication constitue un créneau que l'Algérie peut développer par une industrie locale.

L’usine de fabrication sera implantée à Mascara, tandis que le produit sera mis sur le marché selon le président directeur général de NAFTAL, dans un délai de 18 mois. « Nous sommes en discussion avec les Polonais pour la fabrication de ce KIT. Le choix est celui de la filiale BAG parce qu’elle fabrique déjà en partie ce KIT » a expliqué M. Rizou, ajoutant, que d’autres discussions sont également en cours avec d’autres partenaires algériens pour avoir le maximum d’intégration dans ce partenariat. La production débutera selon le PDG à 30%, pour atteindre à moyen terme les 70% du taux d’intégration.

Sur ce projet algéro-polonais, le même responsable considère qu'il s'agit d'un investissement « lourd » mais « rentable » à court terme, pour l'entreprise et l'économie nationale du fait que l'Algérie cessera d'importer les kits de GPLC après sa réception. « C’est un investissement très stratégique pour l’économie nationale et pour NAFTAL, en raison d’être en concordance avec les orientations des pouvoirs publics relatives à l’utilisation du GPLC », a-t-il indiqué.

M. Rizou a fait savoir, en outre, que l'Entreprise nationale de commercialisation et de distribution des produits pétroliers (Naftal), projette d’autres investissements, à l’instar des stations vertes équipées des GPLC, pour les équipements nécessaires de convertissement des véhicules. « Nous privilégions une production et une intégration nationales en premier lieu »

Le kit GPL est installé au niveau du moteur, le commutateur et la jauge dans l'habitacle, et on installe aussi un réservoir de gaz avec son goulot de remplissage. Après conversion, le véhicule conserve le système essence classique et fonctionne au GPL sur option. Si l'on utilise la bicarburation, on augmente l'autonomie du véhicule en faisant le plein des deux réservoirs. Il existe des kits d'installation voiture pour GPL (gaz de pétrole liquéfié produit industriellement) et pour le GNV (gaz naturel pour véhicule). Un réseau de stations-service à GPL permet de remplir les réservoirs fixes quand cela est nécessaire.

Pour ce qui est de l’approvisionnement des voitures en GPL en 2016, M. Rizou, a affirmé, que Naftal a procédé à l’approvisionnement de 16 000 véhicules, soit une augmentation de 20% par apport à 2015. « L’augmentation de Sirghaz atteindra 50% en 2017 par rapport à 2016 », selon le PDG.



Disponibilité du carburant et bonbonnes de gaz : NAFTAL rassure



Le responsable a par ailleurs indiqué qu’en vue de la campagne hivernale 2016/2017, Naftal a pris toutes les mesures et les dispositions nécessaires pour répondre aux besoins de la population en matière de GPL, et ce par le renforcement du dispositif de distribution et de stockage, notamment dans les régions montagneuses, susceptibles d’être enclavées par la neige. Les chutes abondantes de neige qui ont été enregistrées ces derniers jours sur plusieurs régions, Centre et Est du pays, ont provoqué la coupure d’importants tronçons routiers et l'isolement de plusieurs localités, villages et petits villages, au moment où les autorités et les différents corps de sécurité demeurent mobilisés pour rouvrir les routes et apporter aide et assistance aux habitants des régions touchées par les intempéries. Cela nous mène à dire qu’en ces périodes de froid et de neige, l'approvisionnement en bouteilles de gaz a toujours posé «problème». Routes impraticables, mauvaise gestion de distribution vers les zones enclavées, utilisation intensive et consommation

continue (H/24).

Devant une telle situation et pour éviter tout mauvais scénario, l'Entreprise nationale de commercialisation et de distribution des produits pétroliers (Naftal) a mis en place un dispositif spécial. Elle dispose de stocks nécessaires en gaz butane pour passer un hiver sans pénuries, a rassuré, son Président directeur général (P/DG), M. Yacine Rizou, en précisant, que toutes les dispositions sont prises en matière de disponibilité, de stockage, et de transport de ce produit, afin de permettre au consommateur d’en disposer et parer à toute éventualité en matière d’approvisionnement.

Ainsi, il a fait savoir, que les intempéries qui ont été enregistrées ces dernières 48 heures, ont conduit à une plus grande demande de la part des citoyens, sur le gaz butane «la consommation a plus que doublé pour augmenter pratiquement de 64% par rapport à la moyenne nationale», explique-t-il.

« En temps normal, les ventes sont de 350.000 à 400.000 bouteilles/jour alors qu'en ce moment, nous en sommes à 600.000, voire 700.000 bouteilles/jour vendues ». Dans le cadre de ce dispositif, ajoute-t-il, «nous avons aussi mis sur le marché plus de 1,5 million de bouteilles neuves, vendues en l'espace de 48 heures seulement». Il dira, lors d’un point de presse tenu en marge du lancement de la nouvelle bouteille de gaz, que «le dispositif est décentralisé et nous suivons heure par heure l'évolution pour rendre le produit disponible en continu» et d'assurer : «Il n'y a pas eu de problème d'approvisionnement malgré le fait que les ports soient aussi consignés depuis 15 jours.» Le PDG de Naftal a souligné, entre autres, que ses services ont procédé au recensement de toutes les zones qui peuvent être isolées à cause des fortes perturbations climatiques dont le but de les approvisionner. « Nous avons procédé à la mis en place d’un stockage stratégique au niveau des communes pour permettre un bon passage hivernal», a-t-il expliqué.



Campagne de sensibilisation nationale aux risques du gaz butane



Concernant la campagne de sensibilisation, M. Rizou a souligné qu’une baisse de plus de 40% des accidents liés à la mauvaise utilisation de la bonbonne de gaz butane est constatée depuis le début de l’année, comparativement à l’année 2015. « Nous avons déployé à un renforcement d’équipe, notamment le renforcement des matériaux logistiques dont le transport et le stockage qui nous permettra de passer un hiver en toute tranquillité ». Juste pour cette campagne de sensibilisation 2017, il a été enregistré l’attribution de 850 postes vacataires selon le même responsable qui indique qu’ « à l’horizon 2030, avec le nouveau programme de développement, il va y avoir la création de plus 7000 postes d’emplois ».

Pour ce qui est de la caravane nationale de sensibilisation pour la bonne utilisation de la bouteille de gaz butane, initiée avec le slogan « Pour une bonne utilisation de la bouteille de gaz butane », il dira, que cette caravane de sensibilisation qui s’étalera tout au long de la saison hivernale 2016/2017, dans toutes les wilayas, se veut une action de proximité, à l’endroit des citoyens, dans le but de parer aux accidents liés à la mauvaise utilisation de la bouteille de gaz butane. « Je lance un appel aux citoyens d’être très vigilants et de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter tout danger quant à l’utilisation du gaz butane ».

Enfin, à travers cette caravane, Naftal aspire à développer une communication de proximité avec la population (rassurer et mettre le client en confiance par l’écoute, le dialogue, la prise en charge de ses préoccupations, informer et répondre à ses attentes) ainsi que le développement des connaissances du grand public en matière de sécurité domestique.

Kafia Ait Allouache

-------------///////////////

Amélioration conséquente de la sécurité



Par la même occasion et en visite à l’usine d’enfutage de gaz de Gué de Constantine, Naftal a présenté sa nouvelle bonbonne de gaz butane conçue pour répondre essentiellement aux deux aspects sécuritaires et d'utilisation à travers l'ajout d'un chariot pour faciliter son transport. Cette nouvelle bonbonne de gaz aux couleurs de l'entreprise (bleu et jaune) avec le logo Naftal, sera commercialisée à partir de février prochain et remplacera graduellement les anciennes. Elle sera proposée à un prix de 2.870 DA, tandis que le prix de remplissage reste inchangé à 200 DA. Actuellement, la production annuelle avoisine les 800.000 bonbonnes à travers les trois unités de production d'Alger, de Batna et de Mascara. Pour sa part, le P-dg de l'entreprise des bouteilles à gaz de Kouba, M. Smaïl Arar, a précisé que la capacité de production annuelle de son entreprise dépasse les 400.000 bouteilles, et que son chiffre d'affaires a été estimé à 1,8 milliard DA en 2016 et qu’il pourrait augmenter, à l'horizon 2030, à 17 milliards DA.

Evoquant la vague de froid qui a frappé le pays depuis quelques jours, le responsable a indiqué que cette unité d'Alger avait renforcé ses capacités de production de 180% pour répondre aux besoins des usagers de ces bouteilles de gaz.

K. A. A.