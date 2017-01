Hommage à Belhadj Bouchaïb membre des 22 : Un symbole et une personnalité historiques

Le défunt moudjahid Belhadj Bouchaïb, membre du «groupe des 22», est un symbole et une personnalité historiques connue pour être un militant sage et engagé ayant choisi d'être aux premiers rangs du sacrifice, a déclaré le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, lors d'un colloque national sur le parcours de ce combattant, ouvert dimanche à Aïn Témouchent. Le moudjahid Bouchaïb dit «Si Ahmed» fut l’un des artisans de la glorieuse Révolution de Novembre 1954 qui a bravé l’oppression coloniale, la privation et la torture que nul ne peut supporter, a ajouté le ministre dans son allocution d'ouverture du premier colloque national sur le parcours de ce combattant, organisé au centre universitaire baptisé à son nom, à l'occasion du cinquième anniversaire de sa mort.

Après avoir donné un bref historique sur le parcours militant de Belhadj Bouchaïb, M. Zitouni a souligné que «la commémoration de ces anniversaires à la gloire du million et un demi million de chouhada concrétise le valeureux message du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, et confirme la fidélité au message du 1er Novembre 1954». Le colloque, auquel ont assisté des moudjahidine, a été marqué par la projection d'un documentaire retraçant la vie et le combat de Belhadj Bouchaïb, un hommage à la fille de ce moudjahid et à quatre retraités de la garde communale de la wilaya, ainsi que la remise d'un lot de livres au centre universitaire d'Aïn Témouchent. Par ailleurs, le ministre a présidé une cérémonie de réinhumation des ossements des chouhada Belaïdi Mohamed et Belaïdi Attallah au carré des martyrs d'El Amria, avant de procéder à la baptisation de l’hôpital de cette commune au nom des quatre frères chouhada Boucherit et l'inspection des travaux de réfection du carré des Martyrs de Hammam Bouhadjar. Dans une déclaration à la presse, M. Zitouni a rappelé quatre dossiers ayant trait à l'époque de la colonisation française, dont ceux de l'archive se trouvant en France, des disparus, des indemnités aux victimes des essais nucléaires françaises dans le sud du pays et de la restitution des crânes des martyrs de la résistance algérienne qui se trouvent au musée de l’Homme de Paris. Le ministre a indiqué, à ce propos, que plus de 2.000 disparus ont été recensés, lors de la guerre de Libération nationale, et que des propositions ont été présentées pour indemniser les victimes des essais nucléaires français et les dégâts causés à l'environnement. Au sujet du dossier des crânes de chouhada, il a déclaré : «Nous œuvrons à les restituer pour les réinhumer.» (APS)