L’Inspection régionale de la police du Centre fait son bilan annuel : Les crimes en hausse

Englobant 11 wilayas, l’Inspection régionale de la police du Centre du pays fait son bilan de l’exercice 2016 et révèle, par le biais de l’un des hauts responsables de cette institution, une légère hausse, estimée à 3,5%, du nombre des affaires criminelles.

S’exprimant au Forum de la Direction générale de la Sûreté nationale, organisé hier à l’École de police Ali-Tounsi de Châteauneuf (Alger), le contrôleur de police, Rabah Mahmoud, a indiqué que les services de la police judiciaire du centre du pays ont enregistré 88.605 affaires, dont 66% ont été traitées, et fait part de l’arrestation de 75.888 personnes.

Par wilayas, c’est sans surprise que l’on trouve la capitale au premier rang. La sûreté de wilaya d’Alger a enregistré 44.283 affaires, dont 72,4% ont été traitées et 37.932 interpellations, soit la moitié du total et des affaires et des arrestations. Blida, Chlef et Tipasa suivent loin derrière.

En revanche, Médéa et Bouira restent les moins exposées à la criminalité par rapport aux autres wilayas. Par catégories des crimes et délits, les atteintes aux personnes et les atteintes contre les biens constituent, avec près de 59.000 affaires et près de 41.000 arrestations, plus de 65% du nombre global et plus de 55% du nombre des personnes arrêtées.

Pour les premières, le nombre des affaires liées aux coups et blessures volontaires s’élève à 14.170, soit près de la moitié, quand les meurtres sont estimés à 51 cas, dont seulement deux affaires n’ont pas pu être élucidées à ce jour et les homicides involontaires à 8 affaires.

On compte également une recrudescence du délit de menaces et injures, lesquels représentent plus du tiers du nombre total, soit 10.725 affaires. Quant aux atteintes contre les biens, l’Inspecteur de police du Centre a avancé le chiffre de 2.376 affaires relatives au vol avec effraction, 1.313 affaires de vol de véhicules, 889 affaires de vol suivi de rapts, 674 vols sous la menace et la violence et enfin 418 vols avec des clés confectionnés.

Le trafic des stupéfiants (15.394 affaires), la dilapidation de l’argent public (8.934), les crimes économiques et financiers (3.777) et les atteintes aux bonnes mœurs (1.437) assombrissent davantage le tableau et confirment la tendance en hausse de la criminalité dans notre pays, en dépit des efforts consentis par les services de sécurité.

Pour le trafic de drogue, le contrôleur de police donne le chiffre de 15.394 affaires constatées en 2016, observant une hausse de 29% comparativement à 2015. «Au final, nous avons saisi plus de 5,4 tonnes de résine de cannabis, 222.960 comprimés de psychotropes, 8,7 kg de cocaïne et 297 grammes d’héroïne», a-t-il révélé, avant de citer les crimes économiques et financiers, en hausse également (10%) et surtout la cybercriminalité qui s’élève à 372 affaires, dont 59,4% ont été traitées. Par catégorie, les atteintes aux personnes sont largement en pole position, avec plus de 86%.

Elles sont suivies, loin derrière, par l’escroquerie via internet et diffusion des données dangereuses, avec chacune 11 affaires, les atteintes aux systèmes d’information (10) et enfin diffusion de vidéos de mauvaises mœurs pour mineurs (5).

À propos justement des mineurs, le bilan de l’Inspection régionale du Centre de police fait état, pour l’année 2016, de 1.786 affaires, dont 94,8% ont été élucidées. Les atteintes aux personnes, aux biens et celles des stupéfiants constituent l’essentiel de ces crimes.

S. A. M.