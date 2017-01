Centre de Presse d’El Moudjahid, La présidente de l’Association Iqraa : « Le taux d’analphabétisme a diminué de plus de moitié »

La Stratégie nationale d’alphabétisation (2007-2016), issue des orientations du Président de la République, vient de boucler sa dixième année, jour pour jour. Une occasion pour évaluer ce projet qui a permis de réduire le taux d’analphabétisme de plus de la moitié. La présidente de l’association Iqraa a annoncé, hier au Forum d’El Moudjahid, que le taux, qui était en 1998 de 31,90%, est passé en 2016 à 12,33%. Mme Aïcha Barki a saisi cette occasion pour rendre un vibrant hommage au Chef de l’État, initiateur de cette expérience unique en son genre.

Le 23 janvier 2007 marque le démarrage de la Stratégie nationale d’alphabétisation. Dix ans après, l’heure est aux bilans. L’association Iqraa, qui active, depuis 1990, de manière dynamique, dans la lutte contre l’analphabétisme et l’illettrisme, est partie prenante à cette initiative menée par l’Office national d'alphabétisation et d'enseignement pour adultes. Le succès de ce projet est reflété sur le terrain, et les chiffres sont là et parlent d’eux-mêmes ; cependant, elle estime que cette stratégie, qui pour la période qui lui a été fixée a permis d’atteindre les objectifs escomptés, a besoin d’être enrichie et adaptée au contexte actuel. Aussi, l’association a entamé une enquête auprès des apprenants et des formateurs, pour déceler les carences et les correctifs qui peuvent y être apportés. La chargée de ce projet, Mme Merouane Zineb, a présenté les premiers résultats de cette étude, qui a concerné 22 wilayas et effectuée sur un groupe de 4.025 personnes interrogées. La méthode utilisée est très simple. Il s’agit de questionnaires avec des questions précises. Dans le chapitre sur l’intérêt des personnes interrogées à rejoindre les classes d’alphabétisation, les résultats montrent que 62%, c’est surtout pour apprendre le Coran, 65%, pour trouver un emploi. En ce qui concerne le point de vue des apprenants sur le programme suivi, 69% estiment qu’il répond à leurs vœux. En somme, les résultats de cette étude montrent que les plus grandes motivations de ceux qui s’inscrivent dans les classes d’alphabétisation sont pouvoir lire les versets coraniques, l’obtention d’un diplôme tant souhaité, se débarrasser de l’ignorance, pouvoir aider ses enfants... pour les résultats de l’enquête menée auprès des formateurs, l’échantillon comporte 340 personnes, toutes adhérentes à l’association Iqraa. Dans cet échantillonnage, 83% voient que les horaires ne sont pas bien adaptés. À partir de ce «sondage», l’association a émis une série de propositions qui seront soumises à l’Office national d'alphabétisation et d'enseignement pour adultes, qui a la tâche d’évaluer, d’une manière globale, toute la stratégie en coordination avec tous ses partenaires. On cite, entre autres, l’introduction de la langue française et de l’éducation islamique pour attirer un plus grand nombre d’apprenants, la révision des horaires de l’enseignement, la révision du délai d’apprentissage fixé à 18 mois (insuffisant, selon l’association Iqraa), prévoir des cycles de formation pour les formateurs avant l’ouverture de l’année scolaire, doter les enseignants de ce secteur d’un statut, privilégier l’enseignement à distance et enfin accompagner la stratégie d’alphabétisation par une stratégie de communication. Il y a lieu de noter que la présentation de l’enquete de l’association Iqraa a été marquée par la présence de M. Nabil Yahiaoui, représentant du Premier ministre, d’El-Hachemi Assad, SG du Haut-Commissariat à l’amazighité, et du président du Haut Conseil de la langue arabe, M. Belaïd Salah. Ce dernier a appelé à ce que l’Algérie prenne pour modèle les pays où le taux d’analphabétisme est de 0%, comme Cuba ou le Japon. À ce propos, il a plaidé pour la nécessité de privilégier l’enseignement à distance, pour permettre aux femmes au foyer des zones enclavées de pouvoir apprendre à lire et à écrire, et surtout pouvoir aider les hommes qui vivent l’analphabétisme comme un complexe et refusent de s’inscrire dans les classes d’alphabétisation. Pour sa part, El-Hachemi Assad a rappelé l’ouverture des classes d’enseignement de la langue amazighe. De son côté, la représentante du ministère des Affaires religieuses a fait savoir que ce secteur compte quelque 80.000 apprenants encadrés par 3.000 imams et mourchidas. C’est dire tous les efforts menés pour lutter contre ce fléau. Mais, comme elle l’a si bien souligné, aujourd’hui, l’urgence est de savoir quelles sont les raisons qui font qu’en 2017, l’Algérie compte encore 12% d’analphabètes ? Des batailles ont été remportées, mais la guerre contre ce fléau est loin d’être terminée.

Nora Chergui