Crise libyenne : Impulser la solution politique consensuelle

Le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, a reçu à Alger une importante délégation de responsables municipaux, conduite par le président du Conseil municipal de Misrata, Mohamed Chtiwi, ainsi que des parlementaires représentant la région de Misrata, indique lundi un communiqué du ministère des Affaires étrangères. «Cette visite d'information qui s'inscrit dans le cadre des concertations sur les derniers développements de la situation en Libye fait suite aux différentes visites en Algérie de responsables politiques et de parlementaires libyens, à la lumière des efforts de l'Algérie sur la voie d'un dialogue inter-libyen», précise le communiqué. L'entretien a porté, notamment, sur «les voies et moyens tendant à impulser la solution politique consensuelle, à travers la dynamique de dialogue inclusif inter-libyen et la réconciliation nationale», souligne la même source. À cette occasion, M. Messahel «a réitéré la position de l'Algérie pour le règlement politique de la crise libyenne, en rappelant ses efforts constants, loin de toute ingérence extérieure dans ce pays frère et voisin», relève le communiqué. Pour leur part, les membres de la délégation libyenne «ont salué le rôle actif et continu de l'Algérie en faveur de la solution politique dans le cadre de l'accord politique libyen du 17 décembre 2015», ajoute la même source. (APS)