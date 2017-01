Foire internationale du Tourisme de Madrid : Promouvoir la destination Algérie

L’Office National du Tourisme (ONT) vient de prendre part, du 18 au 22 Janvier à Madrid, à la 37ème édition de la Foire Internationale du Tourisme de Madrid (FITUR) qui a vu la participation de plus de 170 pays et une couverture médiatique assurée par pas moins de 7500 journalistes représentant 64 pays.



Le marché espagnol très porteur



Considérée comme la seconde plus grande foire au monde après l’ITB de Berlin, la FITUR de Madrid a été une occasion aux opérateurs algériens présents au « PAVILLON ALGERIE » mis à leurs disposition par l’ONT de retrouver leurs partenaires espagnols habitués aux circuits touristiques dans le Tassili et le Hoggar et aussi, dans le sud ouest algérien (la Saoura, le Touat et le Gourara). Pour M.Bachir Djeribi, président du syndicat national des agences de voyages (SNAV), le marché espagnol est un marché très porteur eu égard aux liens historiques qui unissent nos deux pays : « A côté du tourisme saharien, nous enregistrons une très forte demande en ce qui concerne le tourisme culturel particulièrement à l’ouest du pays » nous dit –t-il. Cet avis est aussi partagé par M. Enrique Arnao, un ancien pilote de la compagnie aérienne espagnole, qui garde de très beaux souvenirs de ses séjours touristiques dans notre pays : « l’Algérie est un très beau pays, à chaque fois je visite une région précise qui me donne l’impression de visiter un autre pays et surtout je n’oublierai jamais l’accueil chaleureux et sincère de la population. »



« L’Algérie s’est considérablement développée ces dernières années »



De son côté, Mme Anna Monteriro, représentante d’une agence de voyages portugaise nous confie : « l’Algérie s’est considérablement développée ces dernières années avec la construction de nombreux hôtels surtout dans la région d’Oran et d’Alger et cela, en plus de l’Autoroute qui facilite beaucoup les déplacements. Il y a aussi l’école de tourisme de Ain Benian qui n’a rien à envier aux grandes écoles européennes et qui est entrain de former des spécialistes dans la prestation touristique pour améliorer la qualité des services des hôtels »



Engouement pour le Sud



La participation algérienne à l’édition 2017 de la FITUR a été marquée par des accords de principe de programmation de groupes espagnols dans la région du Tassili à Djanet surtout l’ouverture des circuits de cette wilaya aux touristes. Le même engouement est aussi enregistré pour la région de Timimoun. Toutefois, les agents de voyages nationaux et espagnols ont soulevés à l’unanimité le problème des lenteurs administratives dans la délivrance des visas aux touristes espagnols. La promotion de la Destination ALGERIE sous ses multiples facettes a été l’un des objectifs de cette participation algérienne à la FITUR de Madrid où le M. Nouredine Belmihoub, Directeur Général de l’ONT, a accordé plusieurs interviews aux médias espagnols dont la chaîne nationale TVE où il a mis en exergue la particularité du produit touristique algérien qui recèle des sites et des vestiges d’une inégale valeur particulièrement en ce qui concerne le patrimoine culturel qui est très riche et très diversifiée avec les gravures rupestres du tassili et du Hoggar, les ruines romaines de Timgad et de Tipaza sans oublier les vestiges espagnols encore présent dans l’Oranie.

R. R.