Marqueur de la démocratie

Institution phare des rendez-vous électoraux à venir, la Haute instance indépendante de surveillance des élections, installée officiellement hier, est l’aboutissement d’un long processus que la Constitution de février 2016 a rendu possible. Dans son discours du 15 avril 2011, le Président de la République s’est engagé à renforcer la démocratie en offrant à la classe politique, à la société civile et aux personnalités nationales des espaces de concertation et des propositions pour que les réformes introduites soient l’émanation de la société civile. On a vu ainsi plusieurs rencontres autour de thèmes concernant la révision des lois relatives au régime électoral et aux partis politiques, la place de la femme dans les assemblées élues, le mouvement associatif, le code de wilaya et concernant la loi relative à l’information. Clé de voûte de l’ensemble de cette démarche, la révision de la Constitution. C’est d’ailleurs, en conformité avec cette loi fondamentale que la Haute instance indépendante de surveillance des élections a vu le jour. De la convocation du corps électoral jusqu’au rapport final sur le déroulement de l’opération de vote, cette institution, par sa présence, est une garantie pour la crédibilité des élections : faire en sorte que la voix de l’électeur ne soit ni volée, ni détournée, faire en sorte que sa voix soit l’expression de l’espoir et non le cri de rage suicidaire que l’isoloir va déchaîner le jour du scrutin. « Si le citoyen sait que sa voix est prise en compte, cela confortera son sens de nationalisme et son souci de construire le pays, et nourrira son sentiment d'appartenance à ce pays, à son identité, à sa doctrine et à son histoire », a affirmé Abdelwahab Derbal. Les compétences indépendantes ont été proposées par un Comité ad hoc, présidé par le président du Conseil national économique et social (CNES). Elles représentent la société civile à travers l'ensemble des wilayas, ainsi que la communauté nationale à l'étranger. Ils ne sont ni des élus, ni des membres de partis politiques, ni des titulaires de fonctions supérieures de l'Etat. Des paramètres rigoureux ont été appliqués pour préserver le caractère neutre de la HIISE sur les plans juridique et financier, avec l'impartialité des membres qui n'appartiennent à aucun parti politique et ne peuvent, dans ce cas, succomber à aucune forme de pressions morale et matérielle. « In fine », la présence de cette instance à toutes les étapes du processus électoral vise à introduire davantage de transparence et de sérénité dans les échéances électorales à venir, notamment au sein de la classe politique. « Nous avons mis à la disposition de cette Haute instance tous les moyens matériels nécessaires pour lui permettre d'exercer sa mission dans les meilleures conditions possibles, car il s'agit d'une garantie envers tous les Algériennes et les Algériens ainsi que les partis politiques, afin de les amener à participer massivement aux prochaines élections législatives », a indiqué hier M. Sellal. De la convocation du corps électoral jusqu'à la proclamation des résultats provisoires du scrutin, la HIISE s'assure de mettre la liste électorale communale à la disposition des représentants dûment habilités des partis politiques participant aux élections et des candidats indépendants, comme elle s'assure de la répartition équitable entre les candidats du temps d'antenne via les médias audiovisuels nationaux autorisés à exercer. Pendant le scrutin, elle s'assure, notamment, de la mise en œuvre des dispositions permettant aux représentants des candidats dûment habilités d'exercer leur droit d'assister aux opérations de vote et ce, durant toutes leurs étapes, au niveau des centres et bureaux de vote, ainsi qu'au niveau des bureaux itinérants. Après le scrutin, elle s'assure du respect des procédures de dépouillement, de recensement, de centralisation et de conservation des bulletins de vote exprimés, ainsi que des dispositions légales permettant aux représentants dûment habilités des partis politiques participant aux élections et des candidats indépendants de consigner leurs réclamations sur les procès-verbaux de dépouillement. Elle s'assure, également, de la remise des copies certifiées conformes à l'original, des différents procès-verbaux aux représentants dûment habilités des partis politiques participant aux élections et des candidats indépendants.

Mohamed Koursi