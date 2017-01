Ligue 1, USMBA : La bonne opération des Scorpions

L’USMBA a sans doute réalisé une bonne opération au titre de l’entame de la phase retour du championnat professionnel de la ligue 1 envenant à bout de la formation harrachie. Avec art et manière, les coéquipiers de Tabti n’ont certainement point démérité au vu de leur domination pour arracher cette précieuse victoire qui va certainement les motiver et leur donner de l’assurance pour la suite du parcours. Et la grande satisfaction réside sans doute dans l’apport qualitatif apporté au gré du renforcement de choix opéré dans le mercato notamment le recrutement de l’ex joueur du mouloudia de Saida, Zouari, auteur d’une excellente prestation et du premier but de cetteempoignade.

Les protégés de Cherif EL Ouazzani, occupant confortablement la septième place du classement et qualifiés toujours pour les quarts definale de la coupe d’Algerie, annoncent quelque part la couleur pour ne point se contenter d’un maintien au vu de la richesse d’un effectif etde l’existence également de talents en mesure d’atteindre des sommets. Et c’est ce qu’il ressort à priori des déclarations du staffdirigeant qui affiche des ambitions pour jouer les premiers roles. L’objectif du maintien dégagé en début de saison semble effectivement être dépassé même si le coach reste prudent et s’accroche à une telle prévision. «Il faut accompagner l’élan de l’équipe et entretenir la cadence pour le bonheur de nos supporters qui sont revenus en force pour soutenir leurs fans…», nous confie le président, El Hannani Abdelghani.

Pour sa part, l’entraîneur Cherif El Ouazzani se soucie beaucoup plus de la cohésion de l’équipe et de l’intégration des nouveaux joueurs sachant qu’au départ la concurrence sera rude dans tous les compartiments. Absolument la venue du gardien Ghoul, des milieux du terrain Benaldjia et Herbache et des attaquants Chettel et Zouari apres la libération des Belbot, Hindou, Amiri et Ghezzali a attribué des assises au club qui s’est préparé convenablement pour faire face aux impératifs de la compétition.

Toujours est-il une bonne ambiance prévaut au sein de la formation de la Mekkerra forte par l’esprit du groupe et la solidarité de sa composante. Une ambiance qui dissimule toutefois mal l’héritage d’une gestion pour démotiver parfois les gestionnaires. Des efforts souvent insoutenables sont fournis pour assainir la situation de cette équipe qui a retrouvé depuis quelques semaines une stabilité pour pouvoir se mettre sur rails et œuvrer pour le long terme. C’est le vœu de tous les fans des Scorpions…

A. Bellaha