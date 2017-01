CSC : Meghni out huit semaines

Les coups se suivent et ne se ressemblent pas pour le CSC. Alors que la série des mauvais résultats a repris avec la reprise du championnat avec une défaite humiliante face à l'ES Sétif, le club constantinois devra en sus se passer des services de l'un de ses meilleurs joueurs durant la phase aller pour plusieurs semaines.

En effet, Mouard Meghni, de loin le meilleur buteur du CSC durant la phase aller s'est gravement blessé quelques minutes après son entrée en jeu face à l'ESS, samedi. Victime d'un tacle appuyé d'un défenseur adverse, l'ancien joueur de la Lazio de Rome est victime d'une fracture de la cheville et devra être écarté des terrains pour une période plus ou moins longue.

D'après les premières estimations, Mourad Meghni sera indisponible pour une période allant de huit à neuf semaines. Un coup dur pour l'ancien international dont la carrière a été péniblement minée par les blessures.

Le CSC dont les résultats sont catastrophiques devra se passer de Mourad Meghni au moment ou Abdelkader Amrani tente de remobiliser toutes les énergies en vue de réussir au pire le maintien du CSC en Ligue 1 Mobilis. Triste constat !

Amar Benrabah