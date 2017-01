Nouvelles de la Mekkerra, développement local : Maintenir la cadence

Page animée par Abbes Bellaha

Le nouveau wali, M. Hachani Tahar, a entamé un cycle de tournées d’inspection et de travail à travers l’ensemble des daïras et communes pour s’enquérir de l’état d’avancement de nombreux projets d’utilité publique relevant des secteurs de l’habitat, de l’hydraulique, de la santé et autres, évaluer la situation socio-économique et être à l’écoute des attentes et préoccupations des citoyens.

Maintenir la cadence, veiller à la qualité des ouvrages et des délais de réalisation ont constitué les principales orientations signifiées aux élus et gestionnaires locaux. Ras El-Ma, Merhoum, Ben Badis et Sidi Lahcene ont été les premières escales de ce périple devant permettre au premier responsable de la wilaya de mesurer l’effort d’équipement de cette région et de situer surtout, au-delà des imperfections, les progrès accomplis en matière d’investissement productif et de développement durable.

Sidi Bel-Abbès a connu une grande mutation, à la faveur de projets structurants, d’opérations d’équipement et d’actions d’aménagement des agglomérations dans une perspective de modernisation et d’ équilibre. Un programme d’investissement d’une rare consistance a été mis en œuvre pour reconfigurer le paysage de cette wilaya traversée par une autoroute sur 71 km et un réseau ferroviaire l’érigeant en pôle d’échanges menant aux zones des hauts plateaux et au grand Sud.

Les trois dernières années se sont en effet singularisées par un rythme soutenu rattrapant les retards perdus et mettant la locomotive sur rails.

Tous les projets ont été lancés durant cette période, avec une certaine focalisation sur l’amélioration du cadre de vie en général et une concentration sur le chef-lieu, ce premier miroir de la wilaya qui doit à propos accueillir, durant le mois d’avril prochain, ce moyen de transport moderne qu’est le tramway. Et c’est du maintien de ce rythme qu’il s’agit aujourd’hui, auquel le nouveau chef de l’exécutif s’attelle depuis sa nomination, œuvrant à consolider les mécanismes de rentabilité et de rationalité, d’efficacité et de rigueur mis en place. Dans toutes ses interventions, lors de ces tournées, il n’a eu de cesse d’inviter les gestionnaires et les élus locaux à œuvrer dans le sens de cette projection et d’être aussi à l’écoute du citoyen pour la prise en charge de ses préoccupations quotidiennes et des pulsations d’une société en évolution.

Valoriser cet élan d’équipement pour pouvoir se consacrer à la dynamisation de l’investissement productif, après notamment l’élaboration d’une plate-forme reste l’objectif fondamental pour cet exercice de 2017, un exercice qui verra également la mise en service de nombreuses et imposantes infrastructures sanitaires, telles que le centre régional anti-cancéreux, les deux hôpitaux de Ras El-Ma et Tabia, sportives, comme le centre régional des jeunes talents, industrielles, telle l’unité des panneaux solaires de l’ENIE, éducatives, avec la réception de l’École nationale d’agronomie.Autant de réalisations qui attribuent de la dimension à cette wilaya appelée à influer sur le cours des événements de la partie ouest du pays et attirer les investisseurs potentiels par les commodités qu’elle présente et ses potentialités dans les domaines de l’agriculture, de l’industrie et du tourisme.

--------//////////////////

Hommage au premier Président de l’APC de Sidi Bel-Abbès

Un parcours et une histoire

À titre posthume, un vibrant hommage a été rendu au premier président de l’APC de Sidi Bel-Abbès, le Dr Hassani Abdelkader, à l’occasion de la célébration de la Journée de la commune. En présence d’une foule nombreuse, l’occasion était offerte pour retracer l’itinéraire de cet homme dont la vision dépassait la perception de développement local.

Il fut, pour l’illustration, l’artisan et le concepteur du complexe sportif du 24-Février, avant d’engager les travaux sur la base seulement d’un prêt de la CNEP de l’ordre de 200 millions de centimes, sans compter ces actions d’équipements qu’il engagea avec responsabilité et foi, marquant, de fait, son passage pour s’ériger en un repère de la cité de la Mekkerra. Président d’APC, membre de la première APW et député, à la faveur du renouvellement de l’APN en 1982, Hassani Abdelkader, médecin de formation, a également présidé les destinés du club phare de la wilaya, l’USMBA, devenant une véritable icône de la cité et une référence pour la population qui lui vouait respect et considération.

À chacune des consultations, le candidat qu’il était faisait l’unanimité. Issu du quartier populaire El-Graba, d’une famille connue appelée autrefois les Ouled Belbahri, le Dr Hassani était fier de son milieu et de son attachement à ses origines demeurant modeste et humble. Nationaliste dans l’âme, il rejoint le maquis à la base de Tunis, pour se mettre à la disposition de l’ALN et prendre part à la résistance populaire.

Après l’indépendance, il ouvre un cabinet médical, et manifeste sa disponibilité au service des démunis, tout en gérant le club de la Mekkerra qui était sa raison d’être. C’est dire toute la dimension de ce militant de la cause nationale et de l’homme dont l’évocation replonge à ce jour toute une population dans la nostalgie d’un de ses représentants les plus dignes. Aujourd’hui, le CHU porte fièrement son nom.

--------//////////////////

Journée nationale de la commune

La cellule de base du développement

Des portes ouvertes sur la commune, cellule de base du développement, ont été organisée récemment pour commémorer la journée nationale de cette entité territoriale et faire une rétrospective de son évolution.

Chaque étape a été passée en revue avec des fiches signalétiques exposées en la circonstance pour permettre au visiteur de prendre connaissance de son développement et de mesurer son importance dans l’économie locale en cette phase où l’esprit d’initiative et de marketing doit prévaloir.

De la première APC issue du code communal de 1967, en passant par la délégation spéciale de 1962 jusqu’à celle de janvier 2017, le parcours est riche en enseignements et en réalisations permettant aujourd’hui une meilleure adaptation aux exigences du contexte, grâce aux moyens mis en œuvre par l’État. Il est utile d’insister sur ces moyens devant accompagner la mutation des communes et les différentes actions de découpage administratif menées pour rapprocher le citoyen de l’administration et attribuer à la notion de décentralisation sa véritable signification. Les volets télécommunication et informatisation ont le plus attiré l’attention des visiteurs qui devaient relever les progrès accomplis dans la modernisation de la gestion communale et de la collectivité locale en général, la promotion de la relation avec l’administré et l’assouplissement des formalités administratives particulièrement d’état civil. Nul d’ailleurs ne peut ignorer cette avancée numérique perçue dans la confection des documents et, dans une certaine mesure, l’amélioration de l’accueil au-delà des éventuelles imperfections constatées çà et là. Aussi, un vibrant hommage a été rendu aux anciens présidents d’APC, gestionnaires et cadres de la wilaya pour leur sacrifice et leur engagement à un moment crucial de la vie du pays, signifiant la présence de l’Etat et sa pérennité. Un geste de reconnaissance et de gratitude pour enraciner une culture en la matière et donner de la valeur à la notion de commis de l’État.

--------//////////////////

Aménagement d’Oued Mekkerra

Travaux en cours



L’autre projet structurant de la ville concerne assurément l’aménagement d’Oued Mekkerra, ce canal d’eaux usées à ciel ouvert après ce vaste programme mis en œuvre par la wilaya pour la protection de toutes les localités riveraines contre les inondations.

Les études ont été confiées à une société coréenne avant d’entamer les travaux préliminaires, notamment l’élimination des rejets versants sur l’oued.

L’aménagement en question prévoit aussi la réalisation d’un certain nombre d’équipements de loisirs et de détente. Cependant, l’enveloppe fixée dépasse les fonds disponibles actuellement pour la matérialisation de cette opération d’utilité publique au vu des désagréments causés, notamment les odeurs nauséabondes qui se dégagent en période de chaleur avec l’ensemble des incidences sur la santé.



--------//////////////////

TRAMWAY

ça avance

Point de répit pour les travailleurs de l’entreprise turque en charge de la réalisation du tramway, qui s’activent, ces dernières semaines, pour l’achèvement et la finition du tracé sur au moins 14,5 km, afin d’être au rendez-vous. Selon les prévisions préliminaires, la fin du mois d’avril a été la date fixée pour la livraison des travaux et l’entrée en fonction après les premiers essais effectués sur le tronçon.

C’est avec une grande curiosité que la population locale accompagne cette cadence et rêve de prendre ce moyen de locomotion appelé à développer de nouveaux réflexes de citadinité et de modernité et à reconfigurer le paysage de la cité de la Mekkerra.

Parallèlement, il faut aussi entendre par la distance de 14,5 km, tout un parcours d’aménagement urbain, de plantation d’arbres, d’espaces verts et d’extension du réseau d’éclairage.

C’est dire tout l’aspect structurant de ce projet intervenu pour valoriser les potentialités d’une ville en mutation. L’initiation d’une telle opération, dont les travaux ont certes causé des désagréments, donnera plus d’assises à l’agglomération devenue un carrefour d’échange ferroviaire et un pôle universitaire.

Sidi Bel-Abbès, portée par cet élan d’équipement, s’est immanquablement inscrite dans la durée pour attirer les visiteurs et offrir des opportunités diverses pour l’investissement productif dans les secteurs de l’agriculture, de l’industrie, du tourisme...