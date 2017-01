Grand Angle : Piège ?

Si la rencontre d’Astana où se sont ouverts hier les pourparlers de paix inter-syriens est, de l’avis du ministre kazakh des Affaires étrangères, Kaïrat Abdrakhmanov, « une démonstration claire des efforts de la communauté internationale vers un règlement pacifique de la situation en Syrie », il n’en reste pas moins vrai que ce diplomate est tout à fait conscient, et il ne manquera pas de rappeler aux parties prenantes au conflit que

« le seul chemin pour régler la situation en Syrie doit être celui des pourparlers, fondés sur une confiance et une compréhension mutuelles ». Or cette évidence est mise à mal à chaque nouvelle tentative diplomatique. Les échecs de Genève en 2012, 2014 et 2016 le prouvent. Des échecs qui soulignent surtout la difficulté pour les « médiateurs » de rapprocher les points de vue. De cette incapacité résulte l’impossibilité à ce jour de prédire une fin prochaine du conflit déclenché depuis six ans. Le refus des rebelles de négocier en face à face avec les émissaires de Bachar al-Assad est un revirement annonciateur d’un autre écueil mis sur le chemin de cette paix à laquelle aspire le peuple syrien, d’autant qu’il a été suivi d’une autre menace profanée par un de leurs porte-paroles. Ce dernier a annoncé qu’en cas d’échec de ces nouvelles négociations, les combats vont continuer. Pourtant, la rencontre d’Astana, parrainée par Moscou, Téhéran et Ankara, a pour objectif de consolider le cessez-le-feu décrété le 30 décembre dernier. Un pas qui, de l’avis des observateurs, « serait une base forte qui pourra être poursuivie à Genève ». En effet, une autre rencontre doit s’y tenir le 8 février sous l’égide de l’ONU. Dès lors, pourquoi ne pas œuvrer pour la paix ? A moins que parce qu’Américains, Français et Britanniques, qui avaient la main dans le dossier syrien et qui n'ont à Astana qu’une présence a minima puisque représentés par leurs ambassadeurs, voudraient que ces pourparlers échouent, ce qui leur permettrait de reprendre du poil de la bête en s’imposant comme les parrains indispensables du processus de paix en Syrie. Reste à se demander si les Syriens sauront déjouer le piège qui semble leur être tendu...

N. K.