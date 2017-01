Primaire de ghauche en France : Affrontement de deux visions

"Gauche de responsabilité" contre "gauche de conviction": Manuel Valls et Benoît Hamon se disputent le titre de champion de la primaire socialiste, à 100 jours de la présidentielle en France qui reste dominée par la droite et l'extrême droite. L'ancien Premier ministre Manuel Valls (31%), qui s'est lancé dans la course à l'investiture après le forfait du président François Hollande, a été devancé par l'outsider issu de l'aile gauche du parti, Benoît Hamon (36%), très critique sur le bilan de ce quinquennat. Déjà fort de sa première place, l'ancien ministre de l'Education a aussi pu compter sur le ralliement dès dimanche soir du chantre du "Made in France", Arnaud Montebourg, arrivé en troisième position avec 17,6% des voix.

"Il faut en finir avec les vieilles recettes et les vieilles politiques, les vieilles solutions qui ne marchent plus", a plaidé dimanche soir Benoît Hamon, tandis que Manuel Valls a appelé les électeurs à faire le choix au second tour entre "la défaite assurée" s'ils désignent son concurrent et "la victoire possible" à la présidentielle avec lui. En attendant le débat télévisé prévu mercredi soir, avant le second tour dimanche, Manuel Valls a ouvert les hostilités dès dimanche soir en dénonçant les "promesses irréalisables et infinançables" de son adversaire, assurant malgré son retard au premier tour que "pour le deuxième tour, rien n'est écrit".