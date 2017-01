Lutte contre le terrorisme : La Russie prête à considérer les propositions américaines

Le ministre russe des Affaires étrangères, Serguei Lavrov, a indiqué hier que son pays est «prêt à considérer les propositions de Trump sur la lutte contre le terrorisme», ajoutant que «beaucoup de priorités de la politique étrangère du nouveau président américain, sont en adéquation avec la position de la Russie». Le ministre russe a fait cette déclaration à l’issue d’un entretien avec son homologue hongrois, Peter Szijjarto, reconnaissant toutefois qu’il faudra d’abord «attendre la formation complète de l’équipe de Trump et qu’elle exprime officiellement sa position sur les grandes questions internationales», sachant que la cérémonie d’investiture de Donald Trump a eu lieu vendredi. «Nous sommes prêts à faire notre part de travail pour rétablir les relations avec les Etats-Unis. Ce ne sera possible que si les relations sont basées sur l’égalité, le respect mutuel et la recherche de l’équilibre des intérêts là où nous avons des objectifs communs, comme la lutte contre le terrorisme», a souligné Lavrov. Selon le chef de la diplomatie russe, «nombre de questions de la politique extérieure américaine, évoquées par Trump, convergent avec les priorités de la politique étrangère de Russie énoncées par le président Poutine» A cet égard, Lavrov cite la question du «développement local comme base pour la réussite de la politique extérieure, ainsi que le renforcement des potentialités du pays en vue de répondre aux intérêts des citoyens». «Donald Trump semble se concentrer davantage sur les intérêts fondamentaux des Etats-Unis plutôt que de promouvoir diverses idées et d’interférer dans les affaires d’autres pays», a ajouté Lavrov. «C’est en fait l’essence de la politique étrangère de la Russie.», a-t-il fait remarquer. En outre, le haut diplomate russe a ajouté que l’équipe de Trump a souligné sa volonté à «respecter les intérêts d’autres pays tout en promouvant les intérêts de Washington». Concernant la lutte anti-terroriste, la Russie et le nouveau président américain «partagent une même position vis à vis du groupe auto proclamé +Etat islamique+ qu’il faudra combattre jusqu’à son élimination totale» a souligné le ministre russe, rappelant que Vladimir Poutine avait déjà prôné la constitution d’un véritable front international pour combattre le terrorisme. «Notre proposition est toujours sur la table. Nous sommes totalement prêts à prendre en considération les méthodes de lutte anti-terroriste de l’administration de Trump», a conclu Lavrov, signalant toutefois que «le dialogue entre Moscou et Washington sera compliqué en raison de l’existence de quelques +lignes rouges+ en matière de législation, et autres +champs de mines+ que l’administration d’Obama avait entreposés avant son départ». (APS)