Tizi Ouzou : Convention d’échanges entre l’université et la direction de la culture

Une convention d’échanges entre l’université Mouloud-Mammeri et la direction de wilaya de la culture sera signée en mars prochain à l’occasion du colloque international sur l’œuvre et le parcours artistique de Lounis Aït Menguellet, a déclaré hier la directrice de la culture. Nabila Goumeziane a expliqué, lors d’une rencontre sur la relance des activités culturelles universitaires, essentiellement le théâtre et le chant, à l’auditorium du campus Hasnaoua, que la convention est actuellement en chantier et sa conception se fait en concertation avec les différents partenaires au niveau du rectorat, des facultés et des départements ainsi que des organisations estudiantines.

La démarche vise à donner un cadre légal et structuré aux échanges entre les deux institutions dans les différents segments de l’art et de la culture, mais aussi dans le domaine de la recherche et des rencontres scientifiques, a-t-elle affirmé. «Nous ferons en sorte à ce que toutes les lignes qui seront incluses dans cette convention soient respectées et mises en œuvre sur le terrain, en vue de permettre un véritable épanouissement de la culture à l’intérieur de l’université et même à l’extérieur», a-t-elle déclaré.

Le recteur de l’université Mouloud-Mammeri, professeur Ahmed Tessa, a manifesté à l’occasion son engagement à redynamiser la sous-direction des activités culturelles et sportives et accompagner toutes les initiatives des étudiants dans ce cadre. Selon lui, il est impératif d’assurer une certaine animation dans le milieu universitaire et permettre à l’étudiant de s’exprimer et de s’épanouir à travers son implication dans des activités créatives.

À l’ouverture des débats, des jeunes étudiants ont évoqué des problèmes d’accompagnement et d’absence de moyens qui les empêchent de faire évoluer leurs actions et s’imposer dans les différentes manifestations et compétitions culturelles et sportives au niveau national. Parmi les intervenants, une représentante de la troupe théâtrale Imghi de l’université de Tamda qui existe depuis cinq ans et qui a participé au festival national du théâtre universitaire, ainsi qu’au festival arabe du théâtre universitaire sans bénéficier de l’accompagnement des responsables de l’université.

Une autre étudiante membre de la troupe théâtrale du département de langue et littérature française qui a également monté plusieurs pièces a déclaré que l’absence d’encadrement et de moyens matériels constitue de véritables facteurs de découragement pour les jeunes artistes. A ce sujet, le directeur du Théâtre régional Kateb- Yacine, Farid Mahiout, a manifesté la disponibilité de son institution à assurer un accompagnement pendant les différentes étapes de montage d’un pièce, notamment l’écriture du texte et la mise en scène, ainsi que sur le plan matériel en mettant à la disposition des universitaires la scène du théâtre, les salles de répétition et d’autres commodités.

Il s’est également engagé à organiser des ateliers de formation en leur faveur dans l’objectif de promouvoir l’activité théâtrale universitaire en recul ces dernières années à Tizi Ouzou, a-t-on signalé.

