9e édition du festival du théâtre arabe : La coordination, secret de la réussite

La coordination entre l’Office national de la culture et de l’information, les autorités locales et la presse est le secret de la réussite de la 9e édition du Festival du théâtre arabe organisée du 10 au 19 janvier à Oran et à Mostaganem.

Lors d’une conférence consacrée au bilan de cette édition du Festival arabe du théâtre «Azzedine Medjoubi», au club des medias culturels à la salle Atlas à Alger, le directeur général de l’Office national de la culture et de l’information (ONCI), Lakhdar Bentorki, a tenu à souligner la complémentarité et la coordination entre l’ONCI et les autorités locales qui ont mis à leur disposition des moyens conséquents pour réussir cet évènement, sans oublier la présence de la presse qui a servi de lien avec l’opinion publique au sujet de la médiatisation des diverses activités de la 9e édition du Festival du théâtre arabe.

De son côté, le secrétaire général de l’Institut du théâtre arabe, Ismaïl Abdallah, a précisé que «l’Algérie a fourni tous les efforts pour réussir l’événement, et que pour la première fois, nous avons organisé le festival dans deux wilayas, en même temps. De plus, nous avons organisé des colloques et des ateliers sur le théâtre. Cela a singularisé cette édition par rapport aux précédentes, qui s’est enrichie d’un congrès et de pièces théâtrales».

Il est à rappeler que plus de 550 artistes nationaux et étrangers, des chercheurs et encadreurs étaient présents à ce festival dédié à Azzedine Medjoubi, homme de théâtre algérien assassiné en 1995. De plus, 267 se produiront sur les planches, 120 animeront différentes conférences (dont deux se pencheront sur les parcours et œuvres de Azzedine Medjoubi et Abdelkader Alloula) et 70 animeront les ateliers et autres rencontres critiques. En outre, les organisateurs ont également rendu hommage à 15 artistes, toujours en vie, qui ont appartenu à la glorieuse troupe artistique du FLN.

Partenariat entre l’ONCI et l’ITA

Le secrétaire général de l’Institut du théâtre arabe, Ismaïl Abdallah, a fait savoir que l’Institut du théâtre arabe (ITA) et l’Office national de la culture et de l’information (ONCI) vont conclure un partenariat afin de réaliser des projets sur le théâtre et de continuer à œuvrer en commun pour contribuer au développement du théâtre.

