Exposition « Couleurs en prose » de Mohamed Chafa Ouzzani : Abstraction aux résonances musicales

Amoureux d’évasion optique, d’immersion dans le monde sublime des arts plastiques et de visions spirituelles, l’artiste peintre Mohamed Chafa Ouzzani expose, jusqu’au 11 février à la galerie Baya du palais de la Culture Moufdi-Zakaria, une dizaine de tableaux sous l’intitulé «Couleurs en prose».

Le talent du peintre embarque le visiteur de l’exposition dans un voyage pour découvrir les profondeurs de l’âme. Des œuvres à couper le souffle où l’invitation dans le monde mirifique où la force d’expression est dominée par des émotions indomptables et d’exaltations tumultueuses. Avec quelques toiles en semi-figuratif, les tableaux abstraits constituent la majorité des 71 œuvres placardées aux murs de la galerie, et qui a attiré un grand nombre pour le vernissage qui a eu lieu samedi après-midi. Rencontré sur place, l’artiste indique avoir constitué une sorte de rétrospective de ces dernières années de création. «Vu la grande quantité des tableaux, j'ai décidé d’exposer quelques tableaux qui datent de ma période semi-figurative, c'est-à-dire les années 1990 et 2000, ainsi qu’un grand nombre d’œuvres récentes, là où je vais sur l'abstraction et la semi-abstraction», a-t-il déclaré. Ayant commencé par des reproductions, portraits, paysages et autres natures mortes pour aboutir au style semi-figuratif, les dernières œuvres de l’artiste, notamment à partir de 2011, proposent un style abstrait, dominé par une expression purement plastique, induite par des compositions fortes de formes et de couleurs. Un cheminement logique de la carrière de tout artiste peintre confirmé, où l’abstraction demeure le summum dans le jargon d’expression des arts plastiques. Alors que les œuvres racontent des histoires, folklores et mythes, l’intitulé de l’exposition «Couleurs en prose» fait la jonction entre une interprétation différente des abstractions et d’une prose explicite. L’intuition est le fer de lance de chaque œuvre entamé, selon l’artiste. «J’ai choisi ce titre pour l’exposition afin de casser avec la poésie rythmique qui caractérise mes œuvres abstraites. Je travaille énormément sur l’intuition, je fais des compositions spontanées selon l’inspiration et l’instinct», a-t-il noté. Au milieu des thématiques différentes proposées par Mohamed Chafa Ouzzani, suivre les bribes de personnages immortalisés bascule d’une joie d’extase à une profonde mélancolie, d’une échappée de pensée à une réalité ambiante. On peut lire des titres d’œuvres, comme Solitude, Ode spirituelle, qui illustrent des thématiques purement philosophiques. «Je pense que les tableaux peuvent se passer du titre. Je le mets pour que le visiteur puisse trouver une brèche afin d’aller vers la profondeur du tableau, le titre n’explique pas le tableau, c’est juste un fil conducteur.» Des couleurs chatoyantes et des formes évasives sont magistralement associées ; Mohamed Chafa Ouzzani est un artiste pour qui toutes les couleurs ont la même valeur. «J'ai une palette très variée de couleurs, je travaille avec les couleurs chaudes et froides... certains disent que je préfère le bleu, mais on trouve des toiles où le rouge prédomine ou une autre couleur. Franchement, quand je commence une toile, au départ, je ne sais pas vers quelle couleur je vais aller. Je dis toujours que toutes les couleurs sont belles, ça dépend de la façon dont on les associe», a-t-il souligné.

Né en 1967 à Alger, Mohamed Chafa Ouzzani réside et travaille dans la ville de Béjaïa. Artiste confirmé, il compte à son actif plusieurs expositions individuelles et collectives qui lui ont valu d’élogieuses critiques dans la presse et les médias télévisuels. Aussi brillant en peinture qu’au premier art, l’artiste est architecte d’État, diplômé de l’Institut d’architecture de l’université de Blida en 1990, il est inscrit au tableau national de l’Ordre des architectes depuis avril 1996. Il est lauréat de nombreux concours nationaux d’architecture et concepteurs de divers projets publics et privés.

Kader Bentounès