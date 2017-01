Regard, « Sauver » les caves : une question qui n’attend pas

Ça pue comme jamais, ces jours-ci, dans certains immeubles de l’AADL de Sebbala. Il n’y fait plus bon y vivre. Nous avons même besoin d’une petite escapade, d’une trêve, pour dilater nos bronches naturellement. L’air respirable est carrément un luxe, par les temps qui courent, certes, mais le manque d’entretien, a aussi, une grande part de responsabilité dans la dégradation de notre cadre de vie. Les fameuses histoires de caves inondées d’eaux usées, refont, régulièrement surface, chez-nous pour transformer le quotidien des habitants de la plupart de nos cités, en cauchemar. Les « souterrains » vont mal, débordent. Nous n’avons nullement besoin d’avoir le nez de Cléopâtre ou encore le flair de l’inspecteur « Colombo » pour découvrir aujourd’hui le pot-aux-roses ou encore que nos parties communes ne se portent pas bien. Elles nécessitent, certainement un bon coup de main pour les soulager et les aider à mieux respirer. Les odeurs nauséabondes, nous les connaissons tellement, on cohabite avec elles. Telle une traînée de poudre, elles se répandent dans certains immeubles. Les ignorer, c’est certainement trop demander aux locataires. Le cas de certains bâtiments, au niveau de la cité susmentionnée, est un autre exemple du dysfonctionnement de ces parties vitales pour une cité. Aujourd’hui, il suffit de franchir la porte de certains buildings pour être pris de malaise. Retenir sa respiration est recommandé à moins qu’on recoure au système « D » classique, à savoir porter un masque pour circuler à l’intérieur de ces immeubles. Le calvaire à vrai dire, persiste depuis plusieurs semaines, parfois même des mois sans que le problème ne soit réglé. Dans toute cette histoire, ce sont les locataires qui paient, tous les jours, les frais de la négligence, sachant pertinemment que la solidité des constructions passe également par ces parties qu’on à tendance souvent, trop même, à oublier. Il est temps, de prendre, au sérieux, le pompage des caves, pour augmenter la durée de vie de nos bâtisses.

Samia D.