Médecine d’urgence : Expérience pilote à Oran

La médecine d'urgence, une spécialité consistant à intervenir dans les plus brefs délais sur des situations pathologiques nécessitant des soins immédiats sous peine de conséquences graves pour la santé, voire pour la vie de l'individu concerné. En attendant qu’elle soit dotée d’un statut et enseignée en tant que spécialité à part entière, la médecine d’urgence et les méthodes de son développement étaient au cœur des réflexions et les débats engagés, dimanche dernier par les participants à la première rencontre internationale organisées sur la question, et ce, au bloc pédagogique de l’EHU 1er-Novembre d’Oran. Les principales communications présentées lors de cette rencontre ont porté sur plusieurs thèmes, entre autres, les urgences médicales de cardiologie, pneumologie, gastro-entérologie, neuro-vasculaire, néphrologie et réanimation, ainsi que les urgences chirurgicales, en particulier celles en rapport avec la traumatologie, la chirurgie vasculaire, maxillo-faciale et thoracique. Ce séminaire a coïncidé avec l’inauguration officielle de l’unité des urgences Mobiles SMUR, première du genre en Algérie, ouvert depuis le 5 janvier dernier. A propos du fonctionnement de cette structure, l’un des organisateurs de cette rencontre internationale, le Dr D. Badsi Gaouar, chef de service de l'unité d'AVC et neurologie à l’EHU d’Oran, fera savoir que cette unité compte 16 médecins généralistes ayant bénéficié d’une formation intensive assurée par 23 experts étrangers, depuis septembre dernier. « Ces médecins urgentistes ont pour mission d’intervenir sur place avant l’arrivée du malade à l’hôpital et son admission au service des urgences. L’intervention des équipes de soins, qui commence au domicile du patient ou sur un chantier, permettant de réduire le temps d’intervention, son transfert dans des conditions correctes, son ralliement rapide au service approprié au niveau de l’établissement, optimisent les chances de sauver le malade. Le but est de gagner du temps » expliquera la responsable, avant d’assurer que la nouvelle structure dispose des moyens humains et matériels nécessaires. Le SMUR d’Oran prendra ainsi en charge les urgences médicales liées à différentes pathologies - cardiovasculaires, respiratoires et neuro-vasculaires, entre autres - ce qui permettra de réduire la morbi-mortalité, a expliqué le directeur de l’EHU, a-t-on précisé.

Ainsi, l’équipe médicale de cette structure est en mesure d’apporter les soins d’aide médicale urgente en dehors de l’enceinte hospitalière et être appelée à participer aux transports entre hôpitaux (transports secondaires) lorsqu’un patient nécessite des soins ou une surveillance médicale intensive pendant le trajet, a-t-on expliqué. Il convient de souligner, par ailleurs, que le bilan du service des urgences relevant de l’EHU 1er-Novembre pour l’année écoulée, ressort l’admission de 7.462 personnes, 35.772 consultations et 2.702 interventions chirurgicales. L’EHU d’Oran est le premier établissement en Algérie à se doter d’un système d’information hospitalier SIH et un dossier médical électronique DME, qui offrent la possibilité d’une meilleure prise en charge du patient. La mise en place de ce système de dossiers médicaux électroniques procure d’importants avantages au profit des patients pour une meilleure continuité des soins et une sécurité accrue grâce à la réduction du risque d’erreurs de médication au profit des médecins avec une réduction des activités administratives et la capacité d’accéder aux dossiers complets à distance.

Amel Saher