Accidents de la route : Les conducteurs de bus responsables à 3%

Les conduites par temps clément et par mauvais temps sont très différentes. Tous les repères en temps normal peuvent être remis en cause. En effet, la pluie peut paraître une composante à part entière de la conduite, une chaussée mouillée induit de nombreux risques.

C’est dans cette optique et afin de sensibiliser les chauffeurs routiers sur les dangers de la conduite et le mauvais temps que le Centre de prévention et de sécurité routière a lancé, hier, une campagne d'information sur la conduite et le mauvais temps, et ce en étroite collaboration avec SOGRAL EPE/SPA et l’Association nationale pour la prévention routière. Cette journée d’information "pilote" a été lancée à partir de la gare routière El-Kharouba en présence de M. Ahmed Nait El Hocine chargé des activités du centre national de prévention et de sécurité routière, M. Azzedine Bouchhida, PDG de SOGRAL EPE/SPA et M. Ali Chkiane, président de l’Association nationale pour la prévention routière. « Les conducteurs de bus de transport de voyageurs sont responsables à raison de 3% des accidents de la circulation survenus en 2016 », a déclaré à la presse, le commissaire divisionnaire Nait El Hocine, en marge du lancement de la campagne d’information.

Estimant bien que le taux reste "faible", le chargé des activités du centre national de prévention et de sécurité routière a qualifié les conséquences de "désastreuses" au regard du nombre de décès, notamment à bord des bus faisant les longs trajets. C’est pour cette raison qu’il a souligné la nécessité de « rappeler la responsabilité qui leur incombe ». M. Nait El Hocine a, en outre, rappelé que « les accidents de la route en 2016 ont enregistré un net recul des indicateurs de la sécurité routière, avec 28.856 accidents de la route qui ont fait 3.992 morts soit une réduction de 13% par rapport à 2015, les résultats sont positifs mais insuffisants », dit-il. Compte tenu des conditions météorologiques délicates rencontrées en cette période hivernale, les conducteurs - acteurs à part entière - doivent connaître les précautions à prendre. Même si le réseau est surveillé, les conditions météorologiques peuvent se modifier rapidement (formation de verglas, route glissante) et entraîner des risques pour la conduite. « Une attention supplémentaire est requise lorsque les conditions météo ne sont pas favorables », a déclaré, à El Moudjahid, M. Azzedine Bouchhida, PDG de SOGRAL EPE/SPA, tout en rappelant qu’« il faut ainsi savoir que la pluie multiplie par deux le risque d’accident ». Dans cette optique il a souligné que cette campagne d’information, qui sera généralisée, lancée à travers des gares routières de l'ensemble du territoire national « vise à sensibiliser les conducteurs de bus de transport de voyageurs au respect du code de la route et à la nécessité de s'informer sur les conditions climatiques, notamment en cette saison connue pour ses perturbations qui influent sur l'état des routes ». De son côté, M. Chkiane a estimé que « la prévoyance et la vigilance sont les maîtres mots », ajoutant que « le respect par les conducteurs de certaines règles contribue à améliorer leur propre sécurité et celle des autres usagers ». Pour faire accepter ces règles et aider les conducteurs à acquérir les réflexes indispensables, il est important de leur donner les moyens de comprendre les phénomènes hivernaux et les mesures adoptées pour y faire face, a-t-il conclu. Il y a lieu de noter que des dépliants et des flayers (écrits en langues arabe) ont été distribués aux conducteurs de bus dans lesquels ont peut lire des conseils sur le respect de la distance de sécurité, le contrôle des véhicules et de la vitesse tolérée. Une visibilité réduite, la pluie par exemple, modifie la perception des distances et des autres véhicules. De même, les dépassements sont rendus difficiles par l’eau projetée par les autres véhicules. Qu’il pleuve, qu’il neige, qu’il vente ou en cas de verglas ou brouillard, un seul mot d’ordre : réduisez votre vitesse et anticipez !

Sihem Oubraham