Réformes scolaires : Un défi à relever

La ministre de l’Éducation nationale, Nouria Benghebrit, a assuré, à Oum El-Bouaghi, que le fruit des réformes en cours dans le secteur sera visible dans neuf ans, à compter de maintenant.

Les résultats de ces réformes apparaîtront lorsque les élèves actuels du primaire arriveront au terme du palier moyen, a indiqué la ministre dans ses réponses aux préoccupations des chefs d’établissements, inspecteurs et partenaires du secteur, rencontrés au siège de la wilaya dans le cadre de sa visite de deux jours dans la wilaya d’Oum El Bouaghi. Notant que ces réformes sont engagées sur les deux plans essentiels de la pédagogie et de la gouvernance, Mme Benghebrit a exprimé sa disposition pour le dialogue, l’écoute et la prise en charge des préoccupations des travailleurs du secteur. Tout en mettant l’accent sur les efforts colossaux engagés par l’Etat dans la wilaya à travers de multiples projets pour les divers paliers de l’enseignement, la ministre a regretté les résultats qui y ont été obtenus au terme des épreuves de fin d’année scolaire.

Elle a, en outre, souligné que le défi d’améliorer le taux de réussite dans la wilaya qui a régressé au cours des deux dernières années, est lié à l’amélioration du rendement du système scolaire à travers des mesures décidées par la tutelle pour la révision des programmes, du traitement pédagogique, du système d’évaluation et de la consolidation des activités annexes. Pour Mme Benghebrit, certaines difficultés exigent la "consolidation" des efforts de la tutelle à l’échelle centrale, des autorités locales et des partenaires du secteur de sorte à surmonter toutes les entraves et corriger les dysfonctionnements pour être à la hauteur du soutien de l’Etat et des aspirations de la wilaya.



La formation, fondamentale pour le système scolaire



La ministre a insisté sur l’importance de la formation qu’elle a qualifiée de « fondamentale et vitale » pour le système scolaire. Dans une conférence de presse animée en marge d’une visite de travail de deux jours dans la wilaya, la ministre a indiqué que son département compte aujourd’hui 14 instituts de formation des enseignants et entend récupérer le reste des instituts cédés à d’autres secteurs afin de doter chaque wilaya d’un institut de formation en vue « d’améliorer les performances pédagogiques dans l’intérêt de l’école algérienne ». Au second jour de sa visite à Oum El Bouaghi, Mme Benghebrit a inauguré à Ain M’lila un CEM de 12 classes avec demi-pension (200 plats/jour) et un groupe scolaire de huit classes. Elle a également visité, à Ain Kercha, une classe d’enseignement de tamazight à l’école 16-Avril et a souligné, dans ses réponses aux préoccupations des enseignants, l’intérêt accordé par l’Etat à l’enseignement et à la promotion de la langue amazighe qui représente, a-t-elle affirmé, « un acquis constitutionnel ». La ministre a aussi inauguré le CEM Lalla Fatma-N’soumer réalisé pour 156 millions DA à Ain Beida ainsi que le lycée Gourari-Mohamed et le CEM Hadjam-Mokhtar dans la ville d’Oum El Bouaghi. Lors de ses entretiens avec les cadres du secteur, Mme Benghebrit a appelé à davantage d’efforts afin de réaliser de meilleurs résultats aux examens de fin d’année. Elle a, en outre, mis l’accent sur les résultats obtenus par l’Office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes ayant permis de réduire de 80 % à 40 % le taux d’illettrisme dans le pays. La ministre a considéré ces résultats comme étant « honorables », ouvrant de vastes perspectives pour les femmes qui fréquentent le plus ces classes d’alphabétisation, notamment en matière de formation et de qualification professionnelles. (APS)