Plus de 2.600 établissements touchés par les intempéries : Le retard sera rattrapé

Plus de 2.600 établissements scolaires des trois paliers de l’enseignement ont été touchés par les intempéries dans 13 wilayas du pays, entraînant une suspension des cours, a souligné hier le directeur de l'enseignement fondamental au ministère de l'Education nationale.

M. Nabil Bendeddouche qui s’exprimait hier, sur les ondes de la Chaîne III de la radio nationale a précisé que ce chiffre qui est plus précisément de « 2.689 se décline comme suit : 1.822 écoles primaires, 164 établissements du cycle moyen et 303 lycées ». En somme, explique-t-il : « On est sur 10% d’établissements scolaires qui sont touchés par ces perturbations ». Le même responsable relève également que suite au dernier BMS annoncé par les services météo et qui concerne les wilayas de l’ouest du pays, la cellule de veille au niveau du ministère de l’Education nationale travaille actuellement sur l’identification des établissements scolaires situées au niveau de ces wilayas ». Il déclare ensuite : « On poursuivra le suivi pour faire un planning dans l’objectif de prendre en charge le retard qui sera identifié, au cas pour cas ». Après cette opération d’identification, il sera ensuite procédé au rattrapage. « Le planning porterait sur l’exploitation des journées du samedi et du mardi avec un accompagnement pour que cela ne soit pas une surcharge supplémentaire pour nos élèves », indique M. Bendeddouche. Cet accompagnement signifie que « les différents inspecteurs sur le terrain travailleront sur l’identification du retard et la répartition du programme de rattrapage d’une manière modulée pour qu’il n’y ait pas de pression supplémentaire en ce début de deuxième trimestre ». Le directeur de l'enseignement fondamental au ministère de l'Education nationale a précisé d’autre part que la durée des arrêts de cours variait d'une wilaya à une autre, citant plus particulièrement celles de Tizi-Ouzou et Bejaia qui ont enregistré un retard de cinq jours. Il convient de rappeler dans ce contexte que la ministre de l'Education nationale, Mme Nouria Benghebrit, avait fait part, jeudi dernier, de l'élaboration d'un programme de rattrapage des cours non dispensés en raison de la fermeture de certains établissements scolaires suite aux intempéries qui ont touché plusieurs wilayas du pays.

Elle avait précisé à cet égard que le rattrapage des cours « ne représente aucun problème » pour le secteur, soulignant qu'il a été convenu, lors de sa rencontre avec l'instance d'inspection, de l'élaboration d'un programme permettant de mettre l'accent, au cours du deuxième trimestre, sur l'accompagnement des enseignants pour le rattrapage des cours non dispensés. La ministre qui a souligné que le retard accusé diffère d'une wilaya à une autre et d'un établissement à un autre, a affirmé que son département « prendra les mesures nécessaires dans l'intérêt des élèves ».

Il faut dire que beaucoup de questions ont été évoquées hier, lors de l’émission matinale de la Chaîne III de la radio, notamment celle qui a trait à l’aspect pédagogique. Aussi, l’invité de la rédaction a souligné que la refonte qui est en cours actuellement va se poursuivre durant les prochaines années. En effet, après avoir rappeler que l’année passée a été marquée par la mise en place de programmes scolaires améliorées pour le premier palier du cycle primaire et moyen, avec de nouveaux manuels, ainsi que le suivi de tout un programme de formation assuré au profit des enseignants concernés, a déclaré : « Durant l’année prochaine, on va poursuivre avec le deuxième palier pour le cycle primaire ». Cela concernera, met-il en exergue « les 3e et 4e années primaires et les 2e et 3e années du cycle moyen, avec toute une série de mesures par rapport au nouveaux manuels, dont les cahiers de charges ont été lancés ».

Soraya Guemmouri