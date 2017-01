Mme Tagabou à In-Salah : Préserver l’artisanat traditionnel

La ministre déléguée auprès du ministre de l’Aménagement du territoire, du Tourisme et de l’Artisanat, chargée de l’Artisanat, Aïcha Tagabou, a mis l’accent, à In-Salah, sur la nécessité d’aider les femmes artisanes à préserver l’artisanat traditionnel propre à la région. "Il appartient d’œuvrer dans le sens d’aider les artisanes d’In-Salah, notamment la femme au foyer, à préserver la richesse de l’artisanat traditionnel que recèle cette région du grand Sud du pays", a indiqué Mme Tagabou lors de l’inspection du parc culturel du Tidikelt, relevant du parc national de l’Ahaggar, dans le cadre d’une visite de travail dans la wilaya déléguée d’In-Salah. La ministre déléguée a insisté sur la nécessité de tirer avantage des mécanismes d’emplois préconisés par l’Etat dans ce cadre, avant de mettre l’accent sur la coordination entre les associations d’artisanat et les structures hôtelières pour contribuer à la commercialisation des produits de l’artisanat. Le développement de l’artisanat local passe par la promotion du tourisme dans la région qui abrite diverses installations touristiques, outre d’autres qui y sont projetées, ainsi qu’un potentiel touristique inestimable, à l'instar des ksour, de forêts pétrifiés et autres atouts, a estimé la ministre déléguée chargée de l’Artisanat. Mme Tagabou a, en outre, appelé à redoubler d’efforts pour la promotion du potentiel touristique d’In-Salah en vue d’attirer les touristes, notamment nationaux. La ministre déléguée avait, auparavant, inspecté l’hôtel Tidikelt relevant de l’entreprise de gestion touristique EGT-Tamanrasset, d’une capacité de 60 chambres et 120 lits. Cette structure hôtelière fait actuellement l’objet d’une opération d’aménagement pour un financement de 75 millions DA, en plus de la réalisation d’une aile destinée à l’exposition et la promotion des produits de l’artisanat de la région. Localisée à l’entrée de la ville d’In-Salah, cette structure hôtelière, classée trois étoiles et comportant une série de structures d’accompagnement, dont une piscine semi-olympique et des espaces verts, sera rouverte en mars prochain, a-t-on expliqué à la délégation ministérielle. La ministre déléguée s’est également enquise du projet d’un hôtel privé "Badjouda", situé au centre-ville d’In-Salah, d’une capacité de 82 lits, et dont une aile (40 lits) sera mise en service la semaine prochaine, a-t-on signalé tout en précisant que les travaux du projet sont actuellement à 92% d’avancement. Dans la commune de Foggaret-Ezzoua, Mme Tagabou a pris connaissance, à travers une exposition, de modèles de produits de l’artisanat traditionnel et de l’art culinaire locaux. Elle a, à cette occasion, appelé à vulgariser les plats traditionnels pour la préservation de ce patrimoine, avant de mettre en exergue l’importance de la formation pour la promotion de l’artisanat traditionnel en s’orientant vers des filières de formation dont a besoin la région, notamment dans les services, pour contribuer au développement du tourisme dans cette nouvelle wilaya déléguée.