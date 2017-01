Produits importés : L’impératif respect des normes

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, ministre du Commerce par intérim, Abdelmadjid Tebboune, a mis l'accent, hier, sur la nécessité de réduire la facture des importations vu la disponibilité de produits locaux de même qualité, insistant sur l'impératif respect des normes concernant les produits importés, indique un communiqué du ministère.

Lors d'une réunion de coordination élargie au ministère du Commerce, M. Tebboune a insisté sur l'impératif de fixer des normes rigoureuses concernant les produits importés notamment les produits électroménagers, électroniques et autres produits de large consommation. Le ministre qui a accordé un délai d'un mois pour définir ces normes, a précisé qu’elles seront appliquées à l'avenir en matière d'importation. M. Tebboune a instruit les cadres du ministère à l'effet d'intensifier le travail pour aplanir les entraves que connaît le secteur, et ce dans l'intérêt des citoyens, conclut le communiqué.



Interdiction de l’importation des agrumes durant la période de récolte



