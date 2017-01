Foire du tourisme de Madrid : Intérêt pour le Sud algérien

De nombreux opérateurs de voyages et de tourisme étrangers installés en Espagne ont affiché de nouveau un grand intérêt pour la destination Algérie notamment le Sud, a indiqué hier le président directeur général de la chaîne El Aurassi, Lamri Abdelkader, lors de la clôture de la 37e édition de la Foire internationale du tourisme de Madrid. Pour ce faire, a précisé ce responsable, la chaîne El Aurassi est "en train de reconstruire les anciens circuits des Oasis (reconstruit à 60%) et de la Saoura qui représentent un produit fort intéressant pour ce genre de clientèle". "Le circuit démarre d'Alger en passant par les villes de Boussaada, Biskra, Touggourt, El Oued, Goléa. Actuellement l’étape de Ghardaia manque car, les hôtels sont en phase de rénovation mais, a-t-il expliqué, jusqu’à l’achèvement des travaux de rénovation de nos hôtels nous utilisons des établissements privés". Pour le circuit de la Saoura, "les hôtels sont déjà rénovés par la chaîne El Djazair et la chaîne El Aurassi vient d’entamer les travaux de l’hôtel de Beni Abbès et pour bientôt, celui de Bechar lesquels permettront une bonne reprise", a-t-il souligné. De son côté, le directeur général de l’Office national du tourisme, Slatnia Mohamed Cherif, a souligné que la participation de son organisme à ce grand Salon du tourisme et des voyages de Madrid s'inscrit dans "la promotion de la destination Algérie".

Dans ce cadre, a-t-il ajouté "l'ONAT a mis les moyens en ramenant en Espagne toute une panoplie de produits touristiques pour renouer les contacts avec les anciens partenaires notamment espagnols qui travaillent sur la destination Algérie et beaucoup plus pour le sud du pays (Tamanrasset et Djanet)". "De nombreux entretiens ont eu lieu avec des opérateurs étrangers qui sont invités à visiter l’Algérie", a-t-il précisé. Le tourisme culturel avec tout ce que l’Algérie recèle comme sites archéologiques et le tourisme religieux avec le produit "Saint Augustin", sont d’autres atouts à même de contribuer au développement du secteur du tourisme dans le pays, a-t-il estimé. En effet, le produit "Saint Augustin", attire de plus en plus de touristes espagnols, italiens et français, et en le "développant, ainsi que le tourisme balnéaire, ou thermal, le secteur du tourisme algérien connaîtra une véritable relance". En somme, la participation algérienne a été "positive" selon les membres de la délégation algérienne qui ont su mettre en valeur cinq jours durant, la richesse et la diversité du patrimoine national. La qualité des produits de l'artisanat exposés à l’occasion qu’ils soient de la bijouterie traditionnelle, de la céramique ou la maroquinerie ou encore des dattes algériennes ou des gâteaux a subjugué les nombreux visiteurs qui ont découvert l’énorme potentiel dont jouit l’Algérie. La Foire internationale du tourisme 2017 de Madrid qui vient de se clôturer, dimanche, a enregistré la participation de 165 pays de tous les continents représentés par près de 10.000 établissements touristiques, agences de voyages, associations professionnelles et organismes touristiques internationaux. (APS)