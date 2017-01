Tendance à la stabilité

La capitale autrichienne a abrité, hier, la première réunion ministérielle du comité de suivi de l’accord OPEP et non OPEP, co-présidé par le Koweït et la Russie, et dont l'Algérie est membre avec le Venezuela et le Sultanat d’Oman, dans le sillage du consensus portant sur la réduction et la limitation des quotas de production de pétrole. Les premiers échos sont plutôt rassurants et prêtent à l’optimisme, les premières opérations de réduction de la production par des pays producteurs de l'Opep et non membres de l'organisation étant entamées. L’Algérie, qui devait initialement réduire sa part de réduction de 50.000 barils par jour, est allée au-delà de ce seuil, en annonçant une baisse de sa production de 60.000 barils, dès janvier 2017, un niveau qui pourrait être porté à 65.000 bpj, selon le ministre de l’Énergie, M. Noureddine Bouterfa, repris par l’agence Bloomberg. L’autre signe positif est parvenu de l’Arabie saoudite qui, par le biais de son ministre de l’Énergie, M. Khalid El-Falih, a fait part de l’initiative du Royaume de réduire sa production au-dessous des 10 millions de bpj, soit au-dessous des 10.058 prévus par l’accord. Le ministre koweïtien du Pétrole, M. Essam El-Marzouq, a évoqué, à ce titre, une réduction de 133.000 barils, et une possibilité d’aller vers un niveau supérieur, soit 146.000 à 148.000 barils/jour, tel que rapporté par l’agence Reuters. Pour sa part, la Russie, premier pays hors Opep à avoir adhéré à l’accord, a réduit sa production de pétrole de près de 100.000 barils/jour, selon le ministre de l'Énergie, M. Alexandre Novak. L'accord conclu le 10 décembre, pour une durée de six mois, dans une première phase, et entré en vigueur début janvier, prévoit que les onze pays non Opep, dont la Russie, doivent réduire leur production de 558.000 barils/j.

En parallèle, et conformément à l’accord de novembre, les pays de l' Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) se sont engagés à baisser leur production de 1,2 mbj/jour, soit une réduction globale de 1,8 mbj. Un niveau censé équilibrer le marché et stabiliser, voire consolider les cours du baril de pétrole. Même si les indicateurs sont de bon augure en ce qui concerne les prévisions du marché, certains experts préfèrent attendre les prochaines semaines pour plus de clarté et de visibilité dans l’évolution des perspectives au niveau de l'offre et de la demande. Selon une analyse de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), l’année 2017 devra enregistrer une baisse de la demande mondiale à 1,3 million barils/jour. Aussi, l’hypothèse d’une stabilité du marché, favorisée par cette analyse, est confortée par l’engagement des pays Opep et non Opep, de se conformer à l’accord. En attendant, les choses semblent évoluer dans le bon sens, puisque le processus de stabilisation du marché entame son cours, et un rééquilibrage du marché pétrolier devrait être opéré, à partir de cette année, avec un redressement progressif des cours, favorisé par un éventuel alignement de l’offre et de la demande, selon les conclusions de l’AIE.

D. Akila