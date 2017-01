Ecole des cadets de la Nation de Blida : Un niveau d’excellence

Une visite guidée de l’École des cadets de la nation de Blida a été organisée hier par le Haut commandement de l’Armée nationale populaire au profit de représentants de la presse nationale, afin de faire connaître, auprès de l’opinion publique, cet établissement de formation militaire.

L’encadrement de la visite a été assuré, respectivement, par le directeur de la communication, de l’information et de l’orientation au ministère de la Défense nationale, le général major Boualem Madi, le directeur des Écoles des cadets de la nation, le général major, Abdelaziz Houam, et le directeur de l’École des cadets de la nation de Blida, le colonel Saïd Moumen. Dans son exposé à l’occasion, le général major, Abdelaziz Houam, a indiqué que l’Algérie compte actuellement neuf Écoles de cadets, dont six dans le cycle moyen, réparties à travers les wilayas de Béjaïa, Batna, M’sila, Tiaret, Laghouat et Béchar, assurant la formation d’une moyenne de 800 cadets, chacune. Une septième école similaire est prévue à l’ouverture, l’année scolaire prochaine, à Tamanrasset, alors que les trois écoles restantes, à Oran, Sétif et Blida, sont destinées au cycle secondaire, avec une capacité d’accueil unitaire de 1.000 places pédagogiques. Cette année 2017 a vu l’ouverture, pour la première fois, depuis le lancement des Écoles des cadets de la nation en 2008, «de classes pour filles», a indiqué le général major Houam, signalant 60 cadettes de la nation, recensées au niveau de trois classes. Il a ajouté que ce nombre de filles a été sélectionné sur quelque 343 candidates issues de nombreuses wilayas du pays, sur la base d’un concours et de conditions fixées, à l’avance, pour rejoindre l’École des cadets de la nation, signalant un «élargissement programmé, à l’avenir, pour le nombre des cadettes au niveau de ces écoles». Toujours selon les informations fournies sur place, les Écoles des cadets de la nation assurent un enseignement, en régime internat, avec le même programme d’enseignement des établissements éducatifs du pays, parallèlement à une formation paramilitaire adaptée. Le responsable militaire s’est, en outre, félicité des «résultats excellents» obtenus, chaque année, par les cadets de la nation, aux examens du BEM et du baccalauréat, expliquant cette performance par les valeurs de «discipline et de rigueur» qu’ils ont acquises à l’École, outre la réunion de tous les moyens nécessaires pour ce faire. Il a assuré, par ailleurs, que les cadets et les cadettes de la nation relèvent de toutes les catégories sociales et de toutes les régions du pays, consacrant de ce fait le principe de «l’Armée nationale populaire». Les représentants de la presse nationale ont visité, à l’occasion, différentes commodités sportives, éducatives, médicales et de détente de l’École des cadets de la nation de Blida, tout en s’enquérant des équipements et moyens exploités dans la formation des élèves. (APS)