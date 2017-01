Routes coupées par la neige : Intervention de l’ANP à Aflou

Des détachements de l’Armée nationale populaire sont intervenus, hier à Aflou (Laghouat), afin de rouvrir les routes coupées par la neige et prêter aide et assistance aux habitants, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale. «Des détachements relevant du secteur militaire de Laghouat (4e RM) sont intervenus, aujourd’hui 22 janvier 2016, dans la daïra d’Aflou, afin de rouvrir les routes et les chemins coupés, et de prêter aide et assistance aux habitants, et ce à travers la mobilisation, dès les premières heures, de tous les moyens humains et matériels, notamment», précise la même source. L’action s’inscrit «dans le cadre des opérations d’intervention menées par les unités de l’ANP à travers les différentes régions du pays, pour désenclaver et prêter aide et assistance aux citoyens touchés suite à la dernière vague de froid et aux fortes chutes de neiges», relève le communiqué.(APS)