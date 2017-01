Congés de maladie de complaisance : Une véritable plaie

L’agence CNAS de Sétif s’ouvre au grand public et va au contact des assurés, médecins et citoyens, pour leur permettre de mettre le doigt sur une plaie qui n’est hélas pas sans se traduire par un impact négatif sur l’équilibre financier au vu de cette évolution que connaît, d’une année à l’autre, le phénomène lié aux congés de complaisance et qui nécessite plus que jamais d’être contenu.

Ces portes ouvertes, qui se tiennent du 22 au 26 janvier, visent à sensibiliser les assurés et ayants droit, ainsi que tous ceux qui sont directement impliqués dans la délivrance de tels congés, à un phénomène qui, au-delà des résultats qu’il produit sur les rendements attendus à tous les niveaux par ceux qui en font usage et en abusent, n’est pas sans se traduire par une véritable saignée sur le produit de cette caisse, hypothéquant du même coup l’avenir des générations à venir.

Dans la wilaya de Sétif, qui reste l’une des plus importantes au niveau national par le nombre d’assurés, de même que le nombre de structures, de praticiens et d’officines conventionnés avec cette caisse, la dernière journée d’information consacrée aux médecins œuvrant dans les secteurs public et privé a été révélatrice de l’importance que revêt le phénomène, et chiffres à l’appui, le directeur de cette agence, Boualem Hadiouche, et ses collaborateurs directs, ont fait état d’une situation qui nécessite d’être rigoureusement prise en charge, à travers les mécanismes de contrôle mis en place par cette caisse, qui veille aussi à accompagner le malade et à sa prise en charge, ajoute le directeur de wilaya, évoquant les réformes importantes mises en œuvre dans ce contexte.

«La CNAS est un acquis qu’il faudra nécessairement préserver, et nous avons à charge de pérenniser le système de sécurité sociale, c’est l’affaire de tous», ajoute le directeur de cette agence qui compte 582.605 assurés sociaux actifs et inactifs, et 1.091.021 ayants droit, soit un nombre de 1.673.626 bénéficiaires. Une agence qui compte par ailleurs 33 structures de payement et 17 consacrées au contrôle médical.

En l’espace de deux années, le nombre de journées indemnisées a plus que doublé, et pas moins de 48.872 millions de centimes ont été déboursés, en 2015, pour l’indemnisation de 687.003 journées de congés, au moment où l’année 2016 sera marquée par l’indemnisation de 697.973 journées de congé, soit un montant de 77 milliards 863 millions de centimes.

F. Zoghbi