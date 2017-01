Sidi Bel-Abbès : Fortes chutes de neige

De fortes chutes de neige se sont abattues sur les monts de Tessala et de Dhaya surtout, causant quelques désagréments aux populations rurales des zones éparses et engendrant des perturbations de la circulation, mobilisant les éléments de l’ANP, de la Gendarmerie et de la Sûreté nationales, et de la Protection civile. Selon les informations recueillies, de nombreux axes, particulièrement ceux reliant les localités Telagh-Dhaya, Hacaiba-Telgah, Merhoum-Telagh ou Moulay Slissen-Merhoum, ont été fermés à la circulation, et la cellule de crise déploie tous les moyens humains et matériels pour leur désenclavement. Vigilance et mobilisation sont de mise en cette période de froid si exceptionnelle par sa rigueur et sa rudesse. Du côté du chef-lieu et des agglomérations avoisinantes situées sur la plaine, c’est plutôt l’abondance des pluies et le vent glacial qui caractérisent cette saison hivernale. Aucun dégât n’est heureusement à déplorer, si l’on excepte cet accident de la circulation survenu sur la RN 109, causant des blessures légères au conducteur d’une ambulance à la suite d’un dérapage.

A. B.