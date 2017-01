Un bus se renverse près d’El-Kseur : Un mort et 23 blessés

Un mort et 23 blessés, dont neuf jugés dans un état grave, ont été déplorés dans un accident de la route survenu samedi soir sur la RN 26 (Béjaïa- Bouira), précisément au lieu dit El-Khroub, à 30 km à l’ouest de Béjaïa, à mi chemin entre El-Kseur et Sidi-Aïch), selon la Protection civile. L’accident s’est produit vers 19h, suite à une collision entre un bus de voyageurs assurant la ligne Béjaïa-Alger, et rentrant sur Béjaïa, et un véhicule léger sortant d’un accotement. En tentant de l’éviter, le bus, en perte de contrôle, l’a tout de même heurté, avant de se renverser et de se coucher sur le flanc droit, selon la Gendarmerie nationale. Dans sa course, le bus a aussi causé l’effondrement d’un mur d’enceinte d’une station-service et endommagé un fourgon en stationnement à l’intérieur, a-t-on encore précisé, indiquant qu’un étudiant de 23 ans, un passager du bus, a trouvé la mort sur place. Les blessés ont été transférés vers la polyclinique d’El-Kseur, avant d’être dirigés en fonction de leurs blessures vers les hôpitaux de Sidi-Aïch, d’Amizour et le CHU de Béjaïa. Parmi eux, figurent neuf cas grave, sujets à des traumatismes crâniens, a encore précisé la Protection civile.(APS)