Justice : Le détenu Kamel-Eddine Fekhar pris en charge médicalement

La Direction générale de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion a indiqué, hier, que le détenu Kamel-Eddine Fekhar, en grève de la faim depuis le 3 janvier, est «pris en charge médicalement et fait l'objet d'un suivi quotidien». «Le détenu Kamel-Eddine Fekhar, incarcéré à l'établissement de rééducation et de réinsertion d'El-Ménéa, et poursuivi dans le cadre de l'enquête judiciaire suite aux évènements de Ghardaïa, est en grève de la faim depuis le 3 janvier 2017», précise la même source, dans un communiqué. Soulignant que «le concerné est pris en charge médicalement et fait l'objet d'un suivi quotidien», la même source note qu’«il a été transféré, le 15 janvier, à l'hôpital d'El-Ménéa, puis à l'hôpital de Laghouat, afin de poursuivre sa prise en charge médicale». «Le concerné reçoit régulièrement la visite de son avocat, Me Debouz Salah, dont la dernière a été effectuée le 19 janvier. Cependant, le détenu persiste à poursuivre sa grève de la faim, en dépit des conséquences que cela pourrait avoir sur sa santé et sa vie», relève le communiqué. La Direction générale de l'administration pénitentiaire «regrette la position de Me Debouz Salah, lequel devrait recommander à son client de mettre fin à sa grève de la faim au lieu d'exploiter son état de santé et d'en faire étalage à travers les médias», indique la même source.