L’OAIC élargit son champ d’activité : Réduire la facture des importations

L’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) sort de son cadre habituel d’importation, stockage et vente des céréales à ses clients. En effet, l’organisme veut s’impliquer dans la réduction de la facture d’importation en s’investissant dans une nouvelle étape visant ainsi à devenir producteur. Pour ce faire, il compte se rendre acquéreur de grands périmètres de terres arables.

Sachant que 48% des terres agricoles du pays sont inexploitées, en cause les particuliers, mais également l’Etat qui compte remédier à cette situation par un plan global de réhabilitation du foncier agricole. L’OAIC adhère à la réflexion de l’Etat sur les voies et moyens d'exploiter les terres agricoles abandonnées, dont les terres en jachère (non irriguées). Et ce sont des dizaines de milliers d’hectares qui sont concernés. Une urgence et surtout une situation «inacceptable compte tenu de la nécessité pour l'Algérie d'exploiter tous ses moyens en vue d'assurer la sécurité alimentaire», s’est indigné le ministre.

De ce fait, l’Office va investir pour la première fois dans la production locale afin de participer à la stratégie nationale de réduction des importations, selon son directeur général, Mohamed Belabdi. «Pour réaliser ces investissements, nous avons fait des demandes d'acquisition de terres à Tébessa et Laghouat et nous comptons faire la même chose à Adrar et à Ghardaïa», a indiqué M. Belabdi.

Le responsable a toutefois, souligné que le choix de ces zones «n'est pas fortuit» car l'office table sur la ressource hydrique de la nappe albienne au niveau de ces régions pour assurer une irrigation complète des parcelles et garantir ainsi la qualité du produit, a-t-il expliqué. Dans ce sillage, l'Office a confié au Bureau national des études de développement rural (BNEDER), la réalisation des études de forage dans des parcelles qui s'étendent sur 1.000 ha dans la wilaya de Tébessa, a ajouté le même responsable. «De grands investissements seront consacrés à ces projets», a assuré M. Belabdi sans vouloir dévoiler les montants destinés à ces investissements. L'OAIC était jusque là, un organisme importateur commercial, stockeur de céréales et accompagnateur des céréaliculteurs, a-t-il rappelé. «Mais désormais, nous allons aussi nous impliquer directement dans la production nationale», a affirmé le directeur général de l'OAIC. «Notre intérêt est d'augmenter la production nationale de céréales et d'arrêter d'importer le blé dur en particulier», a-t-il soutenu. Selon le même responsable, la priorité sera donnée à la production du blé dur au regard des potentialités existantes sur lesquelles mise le gouvernement pour atteindre l'autosuffisance d'ici 2020. Afin de concrétiser ces investissements, l'OAIC mise sur le capital expérience des coopératives de céréales et légumes secs (CCLS) qui sont, en effet, des filiales de cet office et dont l'activité s'articule, notamment autour de la commercialisation d'intrants et de semences ainsi que la mécanisation de la filière céréaliculture via des unités de motoculture. Les 42 CCLS installées à travers le territoire national, comptent également quelque 400 techniciens et ingénieurs agronomes qui assurent l'accompagnement technique au profit des agriculteurs. En outre, les pouvoirs publics ont récemment affecté à l'OAIC une trentaine de fermes-pilotes spécialisées dans la production de semences de céréales dans le nord du pays, devant ainsi permettre à cet opérateur public de produire lui-même ses besoins en semences, rappelle-t-on.



Préserver les terres cultivables



Le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la pêche, procédera, «bientôt» à l’examen des moyens de concrétisation de l'article 19 de la Constitution, qui prévoit essentiellement la protection de l'état des terres agricoles à travers les textes juridiques. Ainsi, le département ministériel travaillera en collaboration avec les autorités concernées «dans le but de se pencher sur les modalités de réalisation de cet article sous forme de textes juridiques pour avoir un effet dissuasif sur les gens qui empiètent les propriétés agricoles».

L’article 19 de la Constitution stipule que l'État garantit l'utilisation rationnelle des ressources naturelles et la préservation des générations plus jeunes. L'État protège également les terres agricoles, notamment les ressources hydriques, ainsi que la protection de la sphère publique. M. Chelghoum a dans ce sillage, mis l’accent sur la nécessité de protéger et de préserver les terres agricoles «Nous devons préserver nos terres agricoles, ce qui est la véritable capitale de l’économie de notre pays. On doit aussi faire face à toute personne qui tente de les attaquer ou changer la destination naturelle de ces terres» insiste t-il en relevant que cette décision relève de la nouvelle feuille de route qui sera tracée par le ministère, sous une nouvelle approche et une nouvelle méthode imposée par la conjoncture économique actuelle du pays. A cet effet, le ministre a appelé les cadres du secteur, à encadrer et sensibiliser les agriculteurs à l'égard de l'exploitation des terres agricoles et l'utilisation rationnelle des terres en jachère qui représente plus de 40% de la superficie agricole des terres arables estimée à 5,8 millions d'hectares et devrait atteindre 9 millions d'hectares à l’horizon 2019.

L’absorption du programme sectoriel des terres en jachère vise à réduire la zone concernée par 20%, qui représente 576.000 hectares dont 432.000 hectares seront consacrés à la culture de fourrage et de 144.000 hectares pour la production de haricots secs. Le ministre a souligné entre autres, qu'il est nécessaire d'exploiter toutes les ressources naturelles, notamment, le potentiel humain d’une manière «rationnelle» pour assurer la sécurité alimentaire, toute en réduisant la dépendance aux marchés étrangers. «Nous ne pouvons pas relever ce défi que pour doubler la production agricole dans les différents produits, à l’instar des céréales, les haricots secs, la viande rouge, blanc et du lait» dira t-il. Il faut dire que tous les moyens ont été mis au service de ce secteur pour que celui-ci puisse opérer la performance tant attendue.

Kafia Ait Allouache