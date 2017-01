Importation des livres religieux : L'aval du ministère de tutelle

L'importation des livres et ouvrages religieux est désormais soumise à de nouvelles dispositions juridiques, dont l'aval préalable du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, stipule un décret exécutif publié dans le dernier Journal officiel (JO).

« Aucune procédure ne peut être entamée par des personnes désirant importer le livre religieux sans l'obtention d'une autorisation au préalable du ministère de tutelle », est-il indiqué dans le décret exécutif n° 17-09 du 4 janvier 2017 fixant les conditions et les modalités d'autorisation préalable pour l'importation de ce type de publications. Sont concernés par ces dispositions, « tous supports » et « toute personne physique ou morale de droit algérien qui exerce des activités relatives à l'édition, le marché et l'importation du livre, dans le cadre des dispositions du code du commerce et des dispositions de la loi n° 15-13 du 15 juillet 2015 », est-il précisé.

En outre, sont régies par les dispositions du présent décret, « toutes personnes ou tous organismes qui importent le livre religieux sur tous les types de supports, dédiés à la lecture, au don ou à l'exposition ». Le livre religieux « introduit par les organismes étrangers, les représentations diplomatiques et consulaires accréditées ainsi que les centres culturels étrangers » est également soumis au même accord préalable, « après avis des services des affaires étrangères, au niveau desquels s'effectue le dépôt des demandes », mentionne l'article 3 dudit décret. « Les contenus des livres religieux à importer, quels que soient leurs supports, ne doivent pas porter atteinte à l'unité religieuse de la société au référent religieux national, à l'ordre public, aux bonnes mœurs, aux droits et libertés fondamentales, et aux dispositions des lois et règlements en vigueur », est-il, en outre, souligné dans l'article 6. « Les livres et les ouvrages religieux qui font l'objet d'édition et de diffusion en Algérie, sont soumis aux mêmes conditions susmentionnées » est-il également stipulé dans le même texte, qui informe de la création d'une « commission de lecture » au niveau du ministère concerné ayant pour « mission de se prononcer » sur les demandes d'autorisation préalable d'importation du livre en question A ce titre, est-il explicité, cette structure est chargée notamment « de prendre connaissance des contenus des livres religieux à importer et de les analyser , de s'assurer de l'absence de phrases ou d'énoncés contraires, de manière implicite ou explicite, aux conditions susmentionnés ». L'article 8 dudit décret définit, quant à lui, les modalités de dépôt des demandes d'autorisation préalable d'importation alors que l'article 10 fixe les délais impartis à la commission pour émettre son avis y afférent. (APS)