Hadj 2017 : Augmentation du quota des pèlerins algériens

A la faveur d’un décret royal, signé récemment par le monarque saoudien, Salman ibn Abdelaziz, portant augmentation des capacités d’accueil des hadjis, le nombre de pèlerins attendus cette année sera revu à la hausse, a annoncé il y a quelques jours l’agence de presse gouvernementale SPA.

Dans ce contexte, 800 000 personnes supplémentaires pourront accomplir le 5e pilier de l’islam en 2017, ajoutent les mêmes sources, ce qui portera le total des pèlerins à 2,6 millions cette année, contre 1,86 million en 2016. Attendue avec impatience par la communauté musulmane, cette hausse appréciable des « hôtes d’Allah le Clément » ne donne aucun détail sur le taux d’augmentation du quota de chaque pays.

Selon les autorités saoudiennes, cette augmentation se fera de manière progressive, chaque année, permettant à chaque pays de revenir au quota qui lui était attribué initialement, voire la révision à la hausse du nombre de ses pèlerins par rapport au nombre d’habitants du pays. C’est le cas justement de l’Algérie, dont le quota, établi à hauteur de 36.000 hadjis (1.000 pèlerins par un million d’habitants), a connu une importante réduction à partir de 2013, en vertu de laquelle, 28.000 pèlerins algériens seulement ont été autorisés à accomplir le 5e pilier de l’islam. Sollicité à ce sujet par un membre de l’APN, décembre dernier, le ministre des Affaires religieuses et du Wakf, Mohamed Aïssa, a affirmé que l'Algérie « plaidera pour le retour à l'ancien quota de 36.000 hadjis pour le prochain pèlerinage ». Il a ensuite ajouté que ses services ambitionnent de parvenir à l’organisation du Hadj tel que prévu dans le programme quinquennal du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, de manière à préserver la dignité des hadjis et permettre aux citoyens de choisir les formules d'inscription au Hadj. Dans ce cadre, il a précisé qu’il a été chargé, lors du dernier Conseil des ministres, de rechercher avant février 2017 une approche approfondie permettant aux citoyens n'ayant pas eu de chance au tirage au sort, d'accomplir cette année les rites du hadj.

Reste à ajouter que, conformément aux prévisions de ce secteur, le ministère des Affaires religieuses et du Wakf, est actuellement engagé dans d’intenses préparatifs pour la réussite du hadj 2017. Outre la mise à la disposition des agences de voyages et de tourisme d’un nouveau cahier de charges, les responsables du secteur multiplient les réunions de coordination pour être prêts le jour J, insistant notamment sur l'importance de la prochaine visite de la commission nationale du hadj aux Lieux saints de l’islam pour choisir les lieux de résidence des hadjis algériens et régler les questions inhérentes au transport et à la restauration.

Mourad A.