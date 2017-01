Partis politiques : Entre soutien et réserves

Des partis politiques ont salué, à Alger, la mise en place de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) en tant que « gage supplémentaire » pour la probité et la transparence des élections, au moment où d'autres partis ont réitéré leur appel à la mise en place d'une commission indépendante chargée d'organiser les élections. Le secrétaire général du parti Front de libération nationale (FLN), Djamel Ould Abbès, s'est « félicité » de la mise en place de la HIISE, relevant qu'il s'agit de la concrétisation d'une des propositions de son parti lors des consultations sur la révision constitutionnelle.

Il a ajouté que « c'est la première fois, depuis l'indépendance du pays, qu'une instance de cette envergure est créée », soulignant qu'elle s'inscrit dans le cadre de « la démocratie apaisée, conformément aux orientations du Président Abdelaziz Bouteflika ». Il a en outre appelé les partis qui ont des réserves sur la HIISE à engager leurs propres représentants durant les élections pour les déployer à travers les bureaux et les centres de vote.

De son côté, le président du Mouvement populaire algérien (MPA), Amara Benyounès, a estimé que cette Haute instance marque une « nouvelle étape » et offre une « autre garantie » pour la transparence des élections, faisant observer que la loi électorale confère tous les droits aux partis en matière de surveillance des élections. Pour le MPA, le plus important c'est d'enregistrer un taux de participation « assez élevé » afin de donner aux élections « davantage de crédibilité ».

Pour sa part, le président de Tajamou Amal el Jazair (TAJ), Amar Ghoul, a déclaré que la mise en place de cette Instance est un « pas supplémentaire » dans le processus de surveillance des élections, appelant les partis politiques à « jouer leur rôle pour soutenir la HIISE dans sa mission de surveillance des élections ».

Le président du Front El Moustakbel, Abdelaziz Belaid a indiqué que la mise en place de cette Instance s'apparente à un « premier pas pour parvenir véritablement à une démocratie réelle », réitérant par la même occasion l'appel de son parti consistant à créer une commission indépendante chargée de l'organisation des élections et de la proclamation des résultats ». De son côté, Djelloul Djoudi, dirigeant au Parti des travailleurs (PT) a émis des « réserves quant aux capacités de cette Instance à assurer réellement la transparence et la probité des élections », insistant sur « l'importance du prochain rendez-vous électoral sur l'avenir du pays ». « Nous adressons notre appel au Président de la République pour qu'il donne plus de garanties concernant la probité des élections afin que la volonté populaire soit respectée », a encore asséné M. Djoudi. Le secrétaire général d'El Islah, Filali Ghouini, a estimé que « l'Instance est devant une mission délicate, voire impossible », ajoutant que « l'Algérie n'a pas d'autre choix que d'organiser des élections transparentes ».

Pour sa part, le secrétaire général d'Ennahda, Mohamed Douibi, a estimé que la HIISE a mis les partis politiques « devant le fait accompli », renouvelant par ailleurs son appel pour la mise en place d'une commission indépendante de surveillance des élections.